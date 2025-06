Torna "Music & Wine": 16 concerti gratuiti celebrano la Maremma tra suoni e sapori

La 35° edizione del Festival Internazionale offre un viaggio musicale e gastronomico fino a novembre, con 45 artisti in location suggestive della provincia di Grosseto.

Grosseto: Giunge alla sua 35° edizione il Festival Internazionale “Music & Wine”, in una serie di appuntamenti che coniugano musica di qualità, grandi vini e territori da scoprire. Sedici concerti ad ingresso gratuito, che si sommano ai quattro già realizzati in inverno, daranno vita a una stagione estiva ricchissima, coinvolgendo 45 artisti in un programma che spazia dalla musica classica al jazz, dal flamenco alla canzone d’autore, dal tango alla musica elettronica. Un percorso musicale che si snoda tra location di grande fascino della provincia di Grosseto, tra cui borghi storici, castelli, terme e aziende vinicole d’eccellenza.

Il festival si aprirà venerdì 6 giugno con il primo appuntamento ospitato nella splendida cornice della Fattoria Le Pupille a Istia d’Ombrone. Seguiranno concerti a Marina di Grosseto, Montepescali, Braccagni, Alberese, Batignano, Montemassi, Campagnatico, Civitella Paganico e altri luoghi simbolo della Maremma, per poi concludere con gli appuntamenti autunnali presso la Sala Azzurra dell’Hotel Granduca a Grosseto, fino al 30 novembre.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici del Quartetto con il sostegno del Comune di Grosseto, della Fondazione CR Firenze, di numerosi enti locali, sponsor privati e associazioni del territorio, prevederà anche momenti di degustazione enogastronomica grazie alla collaborazione con l’Associazione “Rosae Maris”, la Scuola Europea Sommelier, l’ANAG e i produttori locali.

"Il Festival 'Music & Wine' è molto più di un evento musicale: rappresenta l’anima culturale e identitaria della nostra provincia – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – che da 35 anni unisce la musica con la bellezza del nostro territorio e della qualità dei nostri prodotti. Siamo orgogliosi di sostenere questa manifestazione che valorizza la Maremma e coinvolge le comunità in un’esperienza unica fatta di arte, tradizione e condivisione. Un viaggio esperienziale che coinvolge i cittadini, i turisti e tutte le realtà locali che da sempre collaborano con passione e dedizione. Grosseto è fiera di essere al centro di questo progetto così importante per la nostra cultura”.

Forte il sostegno della Fondazione CR Firenze.

“La Fondazione CR Firenze è lieta di sostenere Music & Wine - affermano il consigliere di amministrazione Carlo Vellutini e il membro del comitato di Indirizzo Francesca Peri -. Si tratta di un evento longevo, che da 35 anni coinvolge la città e il territorio della provincia, dando risalto alla musica, ai prodotti locali, ma anche agli splendidi borghi maremmani. Una manifestazione che negli anni ha saputo rinnovarsi, aprendosi a collaborazioni internazionali che hanno dato un contributo importante alla crescita culturale del territorio grossetano”.

Il programma completo del Festival può essere scaricato sul sito www.musicwinefestival.it oltre che sui social network. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione (ad eccezione di quello del 13 giugno che prevede la cena-degustazione).