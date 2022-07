Torna la White Dinner a Pitigliano

Tutto pronto per il 30 luglio.



Pitigliano: Torna la White Dinner e sono aperte le prenotazioni alla cena “in bianco” che si svolge ogni anno in viale San Michele, curata dall’associazione culturale Rinascimento. L’appuntamento è sabato 30 luglio, a partire dalle ore 19, per l’addobbo dei tavoli e alle 20 inizierà la cena vera e propria.

L'evento è promosso dall'associazione culturale Rinascimento di Pitigliano con il patrocinio del Comune. La white dinner è una cena conviviale nata per riappropriarsi degli spazi urbani della propria città. I partecipanti devono essere tutti vestiti rigorosamente di bianco. L’associazione mette a disposizione tavoli e intrattenimento, il resto sarà compito degli ospiti, che potranno dare sfogo alla propria fantasia per addobbare il tavolo, portando cibo e bevande, le posate, la tovaglia e altri eventuali allestimenti. Anche la tavola ovviamente dovrà essere in bianco. Le pietanze potranno essere ordinate al ristorante o portate da casa a seconda delle preferenze. Ad allietare la serata ci sarà la musica dal vivo con “I Longobarders” e altri spettacoli. E come ogni anno verranno premiati il miglior abito maschile, femminile, la tavola più bella e il gruppo più bello.

Per partecipare sono richieste 10 euro di tesseramento a persona ed è obbligatoria la prenotazione telefonando al 3476222365.

Info: www.rinascimentopitigliano.it