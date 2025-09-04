Torna la Targa Cecina alla sua 64° edizione

Dal 6 al 14 settembre tantissimi eventi in programma

Cecina: Dal 6 al 14 settembre torna la 64ª edizione della Targa Cecina, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Cecina. Tantissimi gli appuntamenti in programma che uniscono lo spirito sportivo a quello della tradizione rionale.

Si inizia il 6 settembre al Duomo di Cecina con la benedizione degli Stendardi dei rioni per proseguire il 7 settembre con l'Alzabandiera, la corsa della 40ª Minitarga Cecina che coinvolge i giovani corridori dei rioni e la prima sfilata dei carri per le vie del centro. Il fi ne settimana dell’8 e 9 settembre l’appuntamento sarà con la Torta Cecina e con il “Burraco sotto le stelle” (per info e prenotazioni per il Burraco è possibile contattare Ydra al numero 347 438 0810). Il 10 e l'11 settembre invece la sfida più attesa, i balletti rionali sul palco nel centro pedonale. L'ultimo fi ne settimana è infine dedicato ai festeggiamenti: il 12 settembre si celebra il gemellaggio con la “Paellas in Piazza”, il 13 settembre ci sarà la “Targa in Festa” e domenica 14 la settimana si chiude con la sfilata finale dei carri per le vie del centro e le premiazioni della 64ª edizione alle quali saranno presenti le delegazioni dei comuni gemellati.

L’evento è realizzato grazie anche all’impegno e alla passione dei volontari e delle associazioni locali e al sostegno degli sponsor. La Targa Cecina non è solo una gara sportiva, ma una vera e propria festa che coinvolge l’intera comunità, valorizzando il legame tra i rioni e promuovendo l’unità e la partecipazione.



