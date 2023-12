Torna la rassegna per i ragazzi “Sipario incantato”

I Teatri di Grosseto presentano quattro spettacoli in programma da gennaio ad aprile



Grosseto: “Sipario incantato” è la rassegna teatrale dedicata ai ragazzi organizzata dal Comune di Grosseto con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Quattro spettacoli in programma da gennaio ad aprile, in scena al Teatro degli Industri la mattina (doppio spettacolo ore 9 e ore 11) dedicati ai bambini e alle scuole del territorio. Una rassegna molto apprezzata che avvicina i più piccoli al teatro attraverso rappresentazioni ideate appositamente per catturare la loro attenzione.

«Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti – per avvicinare le giovani generazioni al teatro. Questa rassegna ha riscosso negli anni un grande successo e vogliamo continuare ad offrire l’opportunità ai bambini e ai ragazzi di scoprire il mondo del teatro con spettacoli adatti alla loro età». E l’impegno del Comune di Grosseto è sostenuto da Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

«È di fondamentale importanza – sottolinea la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – continuare a promuovere la cultura teatrale tra i più piccoli, mettendo a disposizione di bambini e ragazzi una programma con spettacoli di qualità. Un impegno che con grande piacere condividiamo con l’Amministrazione comunale di Grosseto, nella consapevolezza che le giovani generazioni rappresentano gli spettatori adulti di domani».

Ed ecco quindi tutti gli appuntamenti in calendario al Teatro degli Industri (ore 9 e ore 11, posto unico 5 euro, informazioni: info@teatridigrosseto.it). Mercoledì 31 gennaio è in programma “Alice”, uno spettacolo adatto ai bambini dai sei anni in su, ispirato al romanzo di Lewis Carroll, “Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie”. Giovedì 29 febbraio è la volta di “Sulla rotta dell’Isola del tesoro – la vera storia della pirateria”, consigliato dagli 8 anni in su. Anche in questo caso il racconto nasce dal dialogo con un romanzo, “L'isola del tesoro” di Robert Louis Stevenson.

Martedì 12 marzo è in programma “Nome” di e con Sara Campinoti e Daniele Del Bandecca, una rappresentazione che parla dell’amicizia speciale tra Daniele e la sua bambola preferita, consigliata dai 4 anni in su. A chiudere l’edizione 2024 di “Sipario incantato”, martedì 16 aprile, è “Pelle d’asino”, uno spettacolo, adatto ai piccoli dai 7 anni in su, che unisce danza, musica e voce ispirato all’omonima fiaba.