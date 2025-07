Torna la “Raccolta di San Lorenzo”: un gesto concreto per chi ha bisogno

Due giornate di solidarietà il 26 luglio e il 2 agosto nei supermercati Coop e Conad. Caritas: “Servono donazioni ma anche volontari”

Grosseto: Per l’undicesimo anno consecutivo torna la Raccolta di San Lorenzo, il gesto di carità attraverso cui, nel nome del patrono della Città e Diocesi, sarà possibile dare il proprio contributo per sostenere la quotidiana attività di Caritas diocesana.

Quest’anno la Raccolta si terrà sabato 26 luglio nei supermercati Coop presenti nei centri commerciali Aurelia Antica e Maremà, mentre il sabato successivo 2 agosto nei supermercati Conad di Grosseto (via Scansanese, via Clodia e via Senagal) e di Castiglione della Pescaia.

L’obiettivo di questa edizione è fare almeno pari con quella del 2024, quando – al termine delle due giornate – furono raccolti e stoccate 7,6 tonnellate di cibo a lunga conservazione e di prodotti per l’igiene. Ma naturalmente sarà ancora più bello se si riuscisse a superare questo risultato.

La Raccolta funziona in modo molto semplice. Volontari con indosso la pettorina verde di Caritas saranno presenti per l’intera giornata nei supermercati aderenti, invitando coloro che si recano a fare la spesa ad acquistare e donare prodotti per la Caritas.

Cosa donare

I prodotti sono quelli specificamente indicati nei volantini che verranno consegnati in quella circostanza: latte a lunga conservazione, pasta e riso, zucchero, olio, legumi, farina, tonno, biscotti, pannolini per bebè, biscotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene domestica e personale. All’uscita dei supermercati, altri volontari saranno disponibili a ritirare la merce donata, che, una volta inscatolata, sarà stoccata nella sede dell’Emporio della solidarietà, il “market” di via Jugoslavia, dove circa 200 famiglie in stato di bisogno e inserite nello speciale programma di aiuto, si recano a fare la spesa, “pagando” invece che in denaro con una tessera a punti. L’Emporio si alimenta solo con le donazioni: buona parte dello stoccato deriva da risorse 8xmille che la Diocesi destina alla carità, nonché dagli aiuti forniti dal Banco alimentare e dalla Fead. Ma purtroppo le richieste sono in continuo aumento e le scorte finiscono anche rapidamente. Per questo nel 2014 fu lanciata l’iniziativa della “Raccolta”, per legare al nome del patrono san Lorenzo un segno che ne richiamasse la speciale vocazione alla carità.

Lo ribadisce anche don Enzo Capitani, direttore di Caritas diocesana: “Il 10 agosto si sta avvicinando rapidamente – è l’appello che il sacerdote lancia anche attraverso un videomessaggio – Come ogni anno è la festa del nostro patrono; la festa della comunità cristiana e di quella civile. Lorenzo è un santo importante perchè ha vissuto nella presenza dei poveri che, come diceva, sono il vero tesoro della Chiesa. Si rinnova per questo l’invito alla Raccolta di San Lorenzo – continua don Capitani – Vorrei rivolgere un invito ad essere generosi, perchè le necessità delle persone e delle famiglie in questo periodo sono piuttosto vivi, bruciano dentro di noi, perché quella della povertà sembra una marea insormontabile, che rischia di travolgerci tutti. San Lorenzo ci guida dentro questo mare tempestoso, fatto di umanità. Per questo grazie fin da ora a chi contribuirà anche con una piccola donazione di cibo”.

Appello: fate i volontari!

E accanto all’appello a donare, c’è anche l’appello a rendersi disponibili come volontari per una delle due giornate di raccolta. Anche per un’ora soltanto. L’impegno, infatti, per sostenere una inziaitiva come questa è grande. Si tratta, infatti, di coprire i turni nei supermercati e di provvedere anche all’altro servizio, quello del ritiro delle scatole una volta riempite e chiuse. Un lavoro di squadra, insomma, che richiede braccia e cuori. Coloro che volessero rendersi disponibili possono segnalare il proprio nome telefonando al numero 0564 28344 (Caritas diocesana); 339 6859664 (Emporio), oppure scrivendo una email a emporio@caritasgrosseto.org