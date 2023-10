Torna la “Primavera in Pian di Rocca”

Un nuovo weekend di appuntamenti all’aria aperta e per famiglie



Castiglione della Pescaia: Sabato 7 e domenica 8 ottobre la corte di Pian di Rocca torna ad essere palcoscenico della “Primavera in Pian di Rocca” che quest’anno eccezionalmente si svolge in una sede temporale diversa ma che da un punto di vista climatico sicuramente rimanda alla primavera. A fare da scenografia in questi due giorni di eventi, giochi, sport e musica ci saranno gli oltre 300 disegni dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Orsino Orsini di Castiglione della Pescaia realizzati durante lo scorso anno scolastico in occasione del concorso “Un disegno per Calvino” nell’ambito delle celebrazioni del centenario, dal quale sono usciti otto disegni vincitori, uno dei quali è stato scelto come terzo premio della categoria dedicata ad Italo Calvino del Concorso letterario “Amore sui generis” le cui premiazioni saranno a marzo al Teatro degli Industri di Grosseto.

La festa di Pian di Rocca parte sabato alle 10:30 con l’apertura dei mercatini e degli stand gastronomici, e per tutta la giornata un susseguirsi di eventi per le scuole, giochi per bambini e concerti. Nel pomeriggio pesca di beneficenza e intrattenimento con la CRI di Castiglione della Pescaia. Domenica invece a partire dalle 9:30 escursioni in Mountain Bike, dimostrazioni di abilità con Fuoristrada, esposizione canina e per tutta la giornata prove di tiro con l’arco con gli Arcieri del Tiburzi.





«Siamo molto felici – commenta il Sindaco Elena Nappi – che la festa tradizionale di Pian di Rocca riprenda vita, supportata dall’Amministrazione con grande entusiasmo. Vorrei ringraziare i tanti cittadini che si sono adoperati per il suo ritorno e soprattutto gli operai del Cantiere comunale e dell’Azienda Castiglione 2014 sempre a disposizione per la buona riuscita di tutti gli eventi del territorio».

In questo weekend Castiglione della Pescaia sarà anche teatro del 9° Raduno Nazionale Paesaggi e Sapori del Vespa Club. Oltre 40 vespe provenienti da tutta Italia sfileranno nel centro storico partendo da Piazza Garibaldi per poi proseguire in un giro turistico alla scoperta di percorsi ed itinerari del territorio castiglionese.

Domenica 8 ottobre torna anche la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, e il MuVet di Vetulonia aderisce alla X edizione della F@mu con tutta una serie di iniziative culturali per grandi e piccini. Il tema per vivere insieme questa giornata alla scoperta del territorio e le sue tradizioni, imparando divertendosi, è "Apriti Museo!".

Il programma prevede alle 11:00 visita guidata gratuita alla mostra “Corpo a Corpo” e alle 16:00, su prenotazione, il laboratorio creativo dal titolo “Gli sport, i miti, gli atleti delle Olimpiadi" durante il quale i bambini potranno creare la propria corona della vittoria”. Le attività e l’ingresso al Museo per tutta la giornata saranno gratuiti per tutte le famiglie.