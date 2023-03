Torna la manifestazione “Tutti a scuola a piedi”

Giovedì 23 marzo appuntamento con l’associazione Scarlino Outdoor per l’iniziativa della Fiab



Scarlino: A scuola a piedi per promuovere la mobilità sostenibile. Il Comune di Scarlino aderisce anche quest’anno all’iniziativa “Tutti a scuola a piedi o in bici” promossa dalla Federazione italiana amici della bicicletta (Fiab). Grazie alla collaborazione con l’associazione Scarlino Outdoor, giovedì 23 marzo è in programma una “passeggiata” per accompagnare i bambini alla scuola primaria De Amicis.

Il ritrovo è alle 8 in piazza Rosselli a Scarlino Scalo: il percorso prevede una sosta alla Casina dell’acqua in piazza dei Caduti dove gli studenti potranno riempire le loro borracce prima di entrare in classe. «La nostra Amministrazione – spiegano il vicesindaco Luciano Giulianelli e l’assessore alla Pubblica istruzione Michele Bianchi – anche per il 2023 ha aderito al progetto di Fiab per promuovere una pratica che fa bene all’ambiente ma anche ai ragazzi insegnando loro a mantenere le buone abitudini e a prendersi cura del loro futuro. Come lo scorso anno ad aiutarci nell’organizzazione della manifestazione sono i volontari dell’associazione Scarlino Outdoor, che ringraziamo. Invitiamo i piccoli studenti e le loro famiglie a prendere parte all’iniziativa».

Per chi non lo avesse ancora fatto è possibile aderire mandando una mail a scarlinoutdoor@gmail.com, oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 335 7908565.