Torna "La Leopoldina": La Ciclostorica con il tuffo nel Golfo di Follonica

Dal 30 maggio all'1 giugno, un weekend di ciclismo vintage, escursioni e festeggiamenti per la quarta edizione della manifestazione. Follonica: Con il patrocinio del Comune di Follonica, l’ASD Free Bike Pedale Follonichese organizza La Ciclostorica La Leopoldina, manifestazione ciclistica non competitiva nata nel 2022 e quest’anno arrivata alla quarta edizione, accogliendo ciclisti appassionati provenienti da tutta Italia La manifestazione fa parte del circuito Coppa Toscana Vintage e, dal 2025, sarà inclusa anche nel Giro d’Italia d’Epoca. L’evento, pensato per tutti gli amanti del ciclismo vintage che vogliono rivivere l’atmosfera d’altri tempi, è un viaggio che nel fascino del ciclismo tradizionale e permette di scoprire la Maremma e inaugurare la stagione estiva, terminando la gara con il Tuffo nel mare di Follonica. Gli appuntamenti della manifestazione che interessano la città del Golfo. Venerdì 30 Maggio 2025 Apertura del Mercatino Vintage a Piazza a Mare a Follonica

Scarlino Experience: ore 18:00 partenza da Piazza a Mare di Follonica per una pedalata al tramonto in direzione Scarlino. Ore 19.30 circa arrivo al Castello di Scarlino per un aperitivo al tramonto affacciati sul Golfo. Cena itinerante tra i vicoli del centro storico con musica dal vivo (aperitivo e cena da pagarsi in loco). A disposizione gratuitamente un’area custodita per il ricovero della bici. Aperto a tutte le bici.

Alla fine della serata rientro in bici in notturna scortati da auto al seguito Sabato 31 maggio 2025 Mercatino Vintage in Piazza a Mare a Follonica.

Bagno a Calaviolina: ore 9.30 in bici partenza da Piazza a Mare per una gita nella splendida Calaviolina per un tuffo nelle sue acque cristalline. Aperto a tutte le bici

L’Aperitivo della Leopoldina: Partenza alle 15.30 in bici da Piazza a Mare di Follonica in direzione Torre Mozza del Giro Apertivi sul mare, offerto, agli iscritti, dalle strutture balneari partner della manifestazione (Ultima Spiaggia, Baia Mia, Golfo del Sole, Boschetto, Mirollino Beach). Evento gratuito per gli iscritti, pagamento di una piccola quota da devolvere in beneficienza per gli accompagnatori.

Rientro i Piazza a Mare per l’ultimo aperitivo offerto dal Bar Portici

Dejavù: festa in piazza a Mare a Follonica con Dj Set 1 Giugno 2025 Ciclostorica La Leopoldina: partenza alle 8:30 della ciclostorica articolata su tre percorsi che conduce alla scoperta del territorio e del Golfo: Calaviolina, Viali Cipressati, vigneti, Ex Miniere Miniere e altri luoghi iconici. I ciclisti verranno accolti lungo il percorso da 5 ristori. All’arrivo cocomerata e tuffo della Lepoldina nelle acque del Golfo. Ulteriori informazioni: https://www.ciclostoricalaleopoldina.it/

