Torna “La Corrida a Senzuno”

Dopo due anni di assenza, nei quali l’evento è stato organizzato una volta on line e una volta ospitato alla Novella, torna dal vivo domenica sera 7 agosto “La Corrida a Senzuno”, serata dedicata a ballerini, cantanti, imitatori o comunque artisti dilettanti che non hanno paura a esibirsi su un palco. La serata, diventata un classico dell’estate e giunta alla nona edizione, è organizzata dal Rione Senzuno con il patrocinio del Comune di Follonica e andrà in scena a partire dalle ore 21 nella tradizionale location in via Spiaggia di Levante nel cuore del quartiere gialloverde.

Oltre ai numeri preparati dai concorrenti, più di venti i partecipanti iscritti, la serata sarà allietata dalle esibizioni delle ragazze e dei ragazzi del rione che hanno allestito numerose coreografie e qualche sorpresa per divertire il pubblico. Fra le iniziative in programma anche la tradizionale pesca dei premi a sostegno del rione, resa possibile grazie alla collaborazione dei commercianti e degli imprenditori del quartiere e di Unicoop Tirreno.