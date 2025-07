Sport Torna la “Casti league” sui campi della Pro soccer lab: ecco come iscriversi 3 luglio 2025

Nuova edizione per il torneo estivo a 6 ispirato alla Kings league Grosseto: Aperte le iscrizioni per l’edizione 2025 della “Casti league”, il torneo estivo a 6 ispirato alla Kings league che si giocherà sui campi della Pro soccer lab al Centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia. La competizione calcistica comincerà venerdì 11 luglio con un calendario che vedrà lo svolgimento delle partite nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 20 alle 21, dalle 21 alle 22 e dalle 22 alle 23. Sarà una competizione all’insegna del divertimento, della sportività, dell’integrazione e con tantissime novità, come le carte speciali, shootout, rigori presidenziali e molto altro. Da quest’anno, inoltre, sarà possibile restare sempre aggiornati sull’andamento della “Casti league” sul sito web ufficiale (https://castileague.livion.app/it) con le statistiche aggiornate. Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di undici atleti (con un presidente aggiuntivo) e un minimo di sette (con o senza presidente aggiuntivo). L’iscrizione, che ha un costo di 350 euro a squadra, garantirà il servizio di illuminazione e del bar all’aperto, la possibilità di usufruire degli spogliatoi, l’acquisto dei premi e la copertura assicurativa per i giocatori. Per ogni partita disputata, inoltre, le squadre dovranno dare 50 euro per la quota del campo. Per maggiori informazioni, iscriversi e conoscere il regolamento è possibile visitare il sito https://castileague.livion.app/it oppure chiamare i numeri 3313288255 o 3392009476. È possibile inoltre seguire la Casti league anche su Instagram, TikTok e YouTube.

