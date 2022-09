Torna l’Isola che c’è, passeggiate ed esperienze per bambini dai 5 ai 12 anni

Primo appuntamento il 17 settembre. Prenotazione obbligatoria al 347288853



Pitigliano: Il 17 settembre a Pitigliano prende il via l’edizione 2022 dell’Isola che c’è, un ciclo di passeggiate ed esperienze per bambini dai 5 ai 12 anni. Il tema di questa prima iniziativa è “Dalla via Cava al meraviglioso mondo delle api” ed in questo caso è rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni. Il ritrovo è alle 14 e 30 nell’area parcheggio della Cava San Giuseppe. Sono richiesti stivali di gomma. I bambini saranno impegnati per tre ore in una passeggiata nella via cava, faranno l’esperienza di guadare il fiume, per poi risalire ancora la via Cava e raggiungere l’azienda agricola FraTenuti delle sorelle Ferri. Qui, i partecipanti approfondiranno le loro conoscenze sulle api, in tutta sicurezza, usufruendo anche dell’arnia didattica.

Il costo dell’esperienza è di 5 euro e la prenotazione è obbligatoria telefonando al 347288853. L’Isola che c’è è promossa dal Centro culturale Fortezza Orsini APS con il sostegno economico del Comune: “Garantiamo così una significativa riduzione dei costi di partecipazione a carico delle famiglie – sottolinea Irene Lauretti, assessore comunale alla Cultura – che pagano solo il prezzo simbolico di 5 euro a bambino per ogni evento.

L’Isola che c’è è una bella iniziativa, molto apprezzata da genitori e ragazzi sin dalla scorsa edizione, perché oltre a garantire ai partecipanti qualche ora all’insegna del divertimento, offre loro l’opportunità di approfondire la conoscenza dei luoghi, in un’età molto importante per sviluppare un legame affettivo e duraturo, con il paesaggio e il territorio in cui vivono.”

Le prossime iniziative:

“Bagno di foresta” 15 ottobre

Destinatari: bambini 6-10 anni

Ritrovo: h 9.00 presso loc Faggi segnati faggeta di Montevitozzo

Durata: 3 ore circa.

“Dalle olive all’oro verde” 5 novembre

Destinatari: bambini 5-10 anni

Ritrovo: h 14,30 Tenuta Corte del Re loc. Corte del Re

Durata: 3 ore circa.

Le attività saranno condotte da una Guida Ambientale Escursionistica. Prenotazione obbligatoria dalle ore 15 alle 19 al numero 3472888539 anche whatsapp (per informazioni stesso numero). Numero massimo partecipanti 15 bambini.