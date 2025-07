Torna l'estate montemassina con un ricco programma di eventi culturali e di promozione del territorio. Otto appuntamenti per altrettanti eventi al Castello e nel borgo per turisti e residenti

Roccastrada: messa alle spalle la riuscitissima 12° edizione de “I quadri Viventi”, una giornata nella quale il paese è tornato ad essere un museo a cielo aperto con decine di quadri raffigurati da tanti figuranti tra le piazze, le vie e gli scorci del paese, il Borgo grazie all'Associazione ARCI Montemassi con il patrocinio del Comune di Roccastrada, presenta il cartellone dell'Estate Montemassina che, come ogni anno, regala a residenti e villeggianti, spettacoli dall'alto valore culturale ed eventi di promozione del territorio che rende omaggio a questo bellissimo borgo.

Questa la programmazione per i mesi di luglio ed agosto:

Venerdi 18 luglio alle ore 21,00 al Castello “ Music & Wine ” Armonie Primordiali (terra, fuoco, acqua, aria fra musica e disegno), un concerto organizzato dall'Amministrazione Comunale con Dominga Tammone (disegni dal vivo) e Giovanni Lanzini (clarinetto).

Domenica 20 luglio alle ore 21.30 al Castello “ Una razza in estinzione ” Tributo a Giorgio Gaber a cura di Bube alla Voce, G.Ramacciotti alle tastiere F.Terribile al basso e S.Boscagli alla batteria. " Una Razza in Estinzione - Tributo a Giorgio Gaber " è un viaggio emozionante nell'universo artistico di uno dei più grandi cantautori e teatranti italiani. Lo spettacolo, che mescola il teatro canzone con la riflessione sociale e politica, offre un'esperienza unica, capace di far rivivere le parole e le canzoni di Gaber in modo inedito e coinvolgente.

Giovedi 7 agosto sarà la volta della terza edizione di “ Calici sotto il castello ” un appuntamento nel corso del quale i produttori vitivinicoli del territorio potranno far assaggiare i loro prodotti nelle vie e piazze del centro storico nelle quali per l'occasione saranno allestiti anche punti di somministrazione cibo e musica dal vivo. La rappresenterà uno dei principali eventi non solo nel nostro territorio, ma per l'intera manifestazione Maremma.

Gli appuntamenti proseguono con l'evento di Sabato 9 agosto quando alle ore 18.30 al Castello è in programma un evento del tabellone provinciale del Grey Cat con “ La strada ” con Maurizio Geri alla chitarra e voce e Giacomo Tosti alla fisarmonica. Maurizio Geri, chitarrista e cantante toscano, esplora nuove traiettorie musicali con il progetto La Strada, insieme al fisarmonicista Giacomo Tosti. Il duo fonde sonorità manouche, echi mediterranei e suggestioni cinematografiche in un viaggio sonoro intenso e poetico. Le composizioni evocano paesaggi interiori e visioni in movimento, tra tradizione e sperimentazione. Un incontro raffinato tra corde e mantice, nel segno dell'emozione e della narrazione.

Giovedi 21 agosto alle ore 21.30 andrà in scena al Castello “ L'Italia dei controsensi! ” un teatro canzone – concerto organizzato dal Comune di Roccastrada con Bube CantAttore, G.Ramacciotti alle tastiere, F.Terribile al basso, A. Benedettelli alle chitarre e G.Carlini alle batterie. “L'Italia dei controsensi” è uno spettacolo che prende in giro un po' tutti: quelli che si indignano a cena ma non in piazza, che si lamentano della sanità ma fanno la fila solo per l'iPhone, che si accendono per una finale, ma non per un diritto. Insomma è un Teatro-Canzone vero.

Venerdi 22 agosto alle ore 21.00 al Parco della Rimembranza Irene Blundo presenta il libro “ Il Maestro Manzi ”. Marcello Pagliai dialoga con l'autrice che evidenzia l'importanza del maestro Manzi come educatore e scrittore. Nel libro, l'autrice si sofferma in particolare sulla trilogia dedicata al Sudamerica. Si tratta di situazioni vissute in prima persona da Manzi e che potrebbero sembrare a noi lontane ma non lo sono affatto. La forza rivoluzionaria dell'educare a pensare e la conoscenza come strada per raggiungere libertà e giustizia sono quantomai attuali in ogni parte del mondo

Chiude la rassegna estiva il giorno domenica 4 agosto al Castello, alle ore 19.30 la Proiezione del film “ C'è ancora domani ” con Paola Cortellesi. Alla proiezione seguirà un dialogo sui temi del film con il Centro antiviolenza di Grosseto “Olympia de Gouges”.