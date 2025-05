Torna l’attesa "Festa di Primavera" del Liceo Artistico per celebrare la creatività e l’arte

Grosseto: Il Liceo Artistico Polo Bianciardi di Grosseto è lieto di annunciare il tanto atteso ritorno di un'amata tradizione: la "Festa di Primavera", che si terrà sabato 24 maggio dalle ore 15:00 alle 18:00 presso la sede di Via Pian d'Alma, 15. Questo evento, che ha subito un'interruzione a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, ha una lunga tradizione e si inserisce, quest’anno, nella seconda edizione del "Festival Regionale della Creatività nella Scuola", promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

La Festa di Primavera è un appuntamento che per diversi anni ha animato il grande giardino, gli spazi comuni e le aule del Liceo di Via Pian D’alma, che sono allestite come un piccolo museo delle opere degli studenti da generazioni, offrendo un'occasione di incontro e condivisione all'insegna della creatività e dell'arte. Da quest’anno la vivace tradizione viene riproposta con rinnovato entusiasmo: il Liceo Artistico che riapre le sue porte per un pomeriggio ricco di iniziative pensate per coinvolgere persone di tutte le età, con un'attenzione particolare ai bambini e ai ragazzi.

Questa giornata speciale offre agli studenti del Liceo Artistico un'importante vetrina per mostrare i loro talenti e i lavori realizzati durante l'anno scolastico. Attraverso i laboratori creativi guidati da docenti e studenti, i più giovani potranno immergersi nel mondo dell'arte e sperimentare diverse tecniche espressive. Il giardino della scuola si trasformerà in un palcoscenico per la musica dal vivo, grazie alla collaborazione tra il professor Maggio, insegnante di discipline scultoree al liceo artistico e batterista affermato del gruppo reggae Quartiere Coffee, ed alcuni talentuosi studenti.

Durante l'evento il Corso serale del Liceo Artistico organizzerà una piccola esposizione con alcune opere realizzate dagli studenti nel corso dell'anno e laboratori dal vivo. I docenti saranno a disposizione per presentare l'offerta formativa, far visitare i locali didattici a chi fosse interessato a intraprendere o proseguire un percorso di studi artistici.

Il ritorno della "Festa di Primavera" è un'ulteriore testimonianza dell'impegno del Polo Bianciardi nel valorizzare la creatività degli studenti e nel mantenere un legame vivo e dinamico con il territorio grossetano, confermando il ruolo del Liceo Artistico come un importante polo culturale per la comunità. L'invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza e in particolare ai ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della provincia, destinatarie della locandina dell’evento.