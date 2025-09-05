Cultura Torna l’appuntamento con “Noi Siamo Figli delle Stelle" 5 settembre 2025

Domenica 7 settembre nel centro città, la seconda edizione di “Noi Siamo Figli delle Stelle” Follonica: Torna l’appuntamento con “Noi Siamo Figli delle Stelle” serata di festa nata per ricordare Silvio Passini, che all’animazione e alla ristorazione aveva dedicato una grande parte della sua vita, organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Follonica “La Dolce Vita”. Di seguito il programma del pomeriggio di domenica 7 settembre: - ore 17, piazza Sivieri: Calcio di Strada con U.S. Follonica Gavorrano; - ore 18, via Roma 1: musica con Giannino & Friends; - ore 19, via Roma 1, 10, 13: sfilate di moda delle collezioni per la prossima stagione; - ore 19, piazza Sivieri: live music con Bibi & Sara; - ore 22, piazza Sivieri: dj set con Drago DJ Per l’occasione i ristoranti e i negozi del centro saranno aperti.

