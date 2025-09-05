Cultura

Torna l’appuntamento con “Noi Siamo Figli delle Stelle"

Domenica 7 settembre nel centro città, la seconda edizione di “Noi Siamo Figli delle Stelle”

Follonica: Torna l’appuntamento con “Noi Siamo Figli delle Stelle” serata di festa nata per ricordare Silvio Passini, che all’animazione e alla ristorazione aveva dedicato una grande parte della sua vita, organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Follonica “La Dolce Vita”.

Di seguito il programma del pomeriggio di domenica 7 settembre:

- ore 17, piazza Sivieri: Calcio di Strada con U.S. Follonica Gavorrano;

- ore 18, via Roma 1: musica con Giannino & Friends;

- ore 19, via Roma 1, 10, 13: sfilate di moda delle collezioni per la prossima stagione;

- ore 19, piazza Sivieri: live music con Bibi & Sara;

- ore 22, piazza Sivieri: dj set con Drago DJ

Per l’occasione i ristoranti e i negozi del centro saranno aperti.