Mercoledì 25 giugno alle ore 21:00 torna l'appuntamento con la Notte al Museo di Storia Naturale della Maremma, avremo come relatrice la Dott.ssa Chiara Pica, parleremo dell'Evoluzione Stellare, come nascono e si trasformano le stelle nell'eternità del Cosmo e la loro classificazione, dai colori alla massa e tanto altro... meteo permettendo seguiranno le osservazioni della volta celeste dai telescopi posti al baluardo mariano.

Grosseto: Chiara Pica è Responsabile delle Risorse umane dell'AMSA c/o l'Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle, è membro della Società Geologica Italiana, dell'Associazione Italiana di Vulcanologia, della Società Astronomica Italiana e dell'Unione Astrofili Italiani, laureata magistrale in psicologia ha una formazione universitaria in astronomia e geologia dove si è distinta in corsi universitari di secondo livello.

Per info costi e prenotazioni contattare il Museo a segreteria@museonaturalemaremma.it tel/ 0564 488571