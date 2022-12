Torna "Istialemme", il presepe vivente ad Istia d'Ombrone

Grosseto: Istia d’Ombrone torna a vestirsi di festa. Sabato 17 dicembre (domenica 18 in caso di pioggia), a partire dalle 17.30, le vie della piccola frazione si illumineranno di Natale e di tradizione: grazie alla scuola elementare C. Sabatini, infatti, torna Istialemme, il presepe vivente che da anni viene messo in scena per allietare e far divertire.



Istialemme non è solo una recita portata in scena dai bambini e dalle maestre della scuola elementare, ma è un vero e proprio spettacolo che anima tutto il centro storico: sin dalla mattina i genitori inizieranno a montare i banchi a tema: il fornaio, il fabbro, il falegname, l’oste, lo speziale… per poi vestirsi con gli abiti del tempo per ricreare in pieno l’atmosfera di un piccolo villaggio ai piedi del presepe.

Nel pomeriggio, chi entrerà dalla porta di Istialemme si troverà catapultato in un viaggio nel tempo e, oltre ad assistere alla recita, potrà portarsi a casa dei graziosi manufatti artigianali, mangiare e bere come in una sorta di street-food in chiave natalizia.

C’è tanto impegno dietro Istialemme, dalla pro-loco, all' AVIS, alla parrocchia, all'associazione sportiva dilettantistica del comitato festeggiamenti di Istia d’Ombrone, dalle insegnanti ai bambini che da settimane provano cori e parti recitate, ai genitori degli alunni stessi, tutti insieme a organizzare, cucinare, allestire per poter offrire a chiunque una gioiosa atmosfera di condivisione e collaborazione, quello che poi è il senso profondo del Natale.

Chi parteciperà darà un piccolo grande contributo a questa manifestazione locale: una parte del ricavato andrà all’Avis, perché la comunità di Istia, da sempre, ha a cuore i grandi gesti di solidarietà.