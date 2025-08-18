Torna in Maremma, il festival "A Veglia – Teatro del Baratto"

Orbetello: Da martedì 19 a sabato 23 agosto 2025 torna in Maremma, tra Albinia, Manciano, Orbetello e Saturnia, il festival A Veglia – Teatro del Baratto, ideato dall’attrice e regista Elena Guerrini nel 2007 e giunto quest’anno alla sua diciannovesima edizione, interamente dedicata al tema delle “Sportive”, in una celebrazione tutta al femminile.

Una squadra di attrici, narratrici e artiste porterà in scena – o meglio, in cortile – racconti, imprese sportive, storie di resistenza, corpi in movimento e visioni di futuro. Non spettacoli convenzionali, ma dialoghi intimi e potenti, tra chi narra e chi ascolta, tra chi offre parole e chi condivide un bicchiere di vino.

Si comincia martedì 19 agosto 2025 alle 18.30 con una passeggiata letteraria musicale da Albinia al mare, guidata dalla cantante Carla Baldini, con la performance partecipata porta un libro e uno strumento musicale e leggi o suona qualcosa davanti al mare.

A seguire, al Circolo Nautico Torre d’Albegna, alle ore 21.00 la direttrice artistica del festival Elena Guerrini presenterà gli eventi in programma con il monologo Quando vado al lavoro mi riposo.

Alle 21.30 sarà la volta di Momo. Secondo Classificato, un floating concert di teatro canzone di Momo (alias Simona Cipollone) su un palco sull’acqua: uno spettacolo tra canzoni e parole, in un luogo magico dove il fiume incontra il mare.

Chiude la serata alle ore 22.30 la proiezione di Il teatro è paese, cortometraggio collettivo sul festival.