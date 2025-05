Torna il Tuscany Trail

Dal 21 al 28 maggio un itinerario ad anello di 440 km perfetto per gravel e MTB, con soli 5900 metri di dislivello, in uno dei territori più belli d’Italia. A supporto dell’evento, anche per questa edizione, il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana

Campiglia Marittima: Anche quest’anno il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana è protagonista del Tuscany Trail come sponsor dell’edizione 2025, la dodicesima. Il Tuscany Trail è l'evento bikepacking e gravel più grande al mondo che quest’anno si prepara ad accogliere un record assoluto di iscritti: 6.087 persone pronte a scoprire il meraviglioso territorio della Maremma Toscana in bicicletta. L’evento è sold out da settimane e, come spiega il presidente del Consorzio Francesco Mazzei si inserisce tra i progetti a supporto dell’enoturismo, tema su cui si sta cercando di insistere. “Il Tuscany Trail vuole offrire un’esperienza inedita e avventurosa, portando il cicloturista a scoprire le terre toscane, senza animo competitivo o agonistico, piuttosto spinto dalla voglia di conoscerne la storia e la natura, dove chilometro dopo chilometro si svelano i luoghi in cui da sempre crescono i nostri vigneti. Un modo di viaggiare, quello in bicicletta, che attira sempre più sostenitori e che trova, nei territori dei vini della Maremma, una meta turistica perfetta”, racconta Mazzei.

“Siamo felici di consolidare la partnership con il Consorzio: per noi è fondamentale offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva nel territorio, prima, durante e dopo l’evento. Grazie ai vini di questa terra, chi pedala potrà non solo ammirare i paesaggi unici della Maremma, ma anche portarseli a casa attraverso il sapore di un calice che racchiude storia e tradizione”, aggiunge Andrea Borchi, fondatore del Tuscany Trail.

Si partirà per la prima volta da Campiglia Marittima. Ogni partecipante può scegliere in quale giorno partire tra il 21, 22 e 23 maggio e ha la libertà di vivere l’avventura al proprio ritmo e di organizzare le tappe per raggiungere la meta (entro il 28 maggio).

Pedalare in gravel o mountain bike tra gli spazi infiniti della Toscana, percorrendo strade bianche, piccoli borghi e fitte foreste, immersi tra i vigneti. Il Tuscany Trail non è una competizione e non c'è un limite di tempo, ogni partecipante sceglie in totale autonomia dove e quando fermarsi per mangiare e pernottare. Pedalando quindi, oltre ad appagare la vista grazie agli splendidi panorami toscani che si attraversano, si appaga anche il palato con i piatti della tradizione toscana abbinati ai vini del Consorzio Vini della Maremma Toscana. Dai Vermentini in purezza alle varietà rosse autoctone, in primis Sangiovese, Ciliegiolo e Alicante, fino ai blend bordolesi e agli internazionali in purezza (Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Syrah, Petit Verdot).

Un viaggio in bicicletta per ciclisti avventurosi ma accessibile a tutti, prova ne è il fatto che tra le novità del 2025, c’è anche un itinerario ridotto di 160 km, ideale per essere percorso in due giorni, per chi è meno allenato ma vuole comunque vivere l'esperienza del Tuscany Trail. https://www.tuscanytrail.it/

CONSORZIO TUTELA VINI DELLA MAREMMA TOSCANA

Oggi il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana conta 473 aziende associate, di cui 341 viticoltori, 1 imbottigliatore e 131 aziende che vinificano le proprie uve e imbottigliano i propri vini - per un totale di poco più di 7 milioni e mezzo di bottiglie prodotte all’anno. La DOC Maremma Toscana è la quinta tra le Denominazioni Toscane per imbottigliamento e si conferma come una delle più dinamiche. www.consorziovinimaremma.it

ADVENTURELAB SRL

AdvenureLab è una media company specializzata nel turismo in bicicletta che opera nel mercato del cicloturismo in tutta Europa. La sua missione è quella di valorizzare i diversi territori attraverso le due ruote, sfruttando l’unicità di ogni luogo per offrire esperienze cicloturistiche indimenticabili. https://www.tuscanytrail.it