Torna il Triathlon nazionale a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Anche nel 2023 torna il triathlon a Castiglione della Pescaia e lo fa con ottimi numeri: 150 atleti circa attesi per un impatto previsto di circa 300 presenze sul territorio tra personale e accompagnatori che tra sabato e domenica coloreranno il lungomare e le zone limitrofe in un tripudio di entusiasmo e voglia di competere.



L ́organizzazione targata SBR3 Sports & Events, con la partnership del Comune di Castiglione della Pescaia che ha inserito l'evento all'interno delle Giornate Europee dello Sport, propone come nelle edizioni precedenti la prova su distanza Olimpica (1,5 km di nuoto, 40 km. bici, 10km. di corsa) che si svolgerà Domenica 24 Settembre: gara di rank nazionale, quella di Castiglione é valida anche come prova di Coppa Toscana e lambirà il borgo di Tirli, con la sua salita impegnativa e le pianure circostanti a Castiglione.

La partenza é prevista per le ore 13 presso il Bagno Balena, ma già dalle 10 sarà possibile vedere gli atleti che saranno sul lungomare nord per le operazioni preliminari. Dopo la spettacolare frazione di nuoto davanti al Bagno Balena che prevede la formula 'australiana' con uscita dall´acqua degli atleti e tuffo per il secondo dei due giri, i triathleti affronteranno la frazione ciclistica in direzione Punta Ala, Tirli, Ampio per scendere verso la panoramica dopo l'ultima salita di Poggio d'Oro; sarà infine la volta dei 10 km di corsa sul lungo mare dove gli atleti transiteranno dalle 14.15 in poi per tagliare il traguardo, almeno i primi, poco prima delle 15.

L'evento è stato possibile anche grazie alla partnership con il Comune, la Polizia Municipale e nomi dell´imprenditoria locale quali RRD, Mortelle, Lellofiori, Verduraio Matto, Mantellassi e Olio Monaci oltre ai partner istituzionali SBR3 Riesco, Alice e Allianz.