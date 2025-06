Torna il servizio di salvataggio e soccorso sulle spiagge libere del Comune di Orbetello

Orbetello: Via libera dall' amministrazione comunale di Orbetello ai servizi di salvataggio e soccorso sulle spiagge libere maggiormente frequentante dai bagnanti del Comune di Orbetello che saranno svolti dal comitato Cri Costa d' Argento e dalla confraternita della Misericordia “Simone Crociani” di Albinia.

«L'Amministrazione comunale - si legge nella delibera della giunta municipale -, ritiene opportuno predisporre quanto necessario all'attuazione dei servizi di salvataggio e soccorso predisponendo lungo il litorale comunale un servizio pubblico di vigilanza e soccorso con appositi presidi di soccorso balneare, al fine di garantire la massima copertura attuabile per la sicurezza dei cittadini nelle spiagge libere ritenute di maggiore affluenza balneare in relazione al grado di fruizione e facile accessibilità degli arenili stessi. Il servizio è realizzato con il concorso operativo di personale specializzato nel soccorso tra cui quello del comitato locale della Croce Rossa Italiana e del personale della confraternita della Misericordia "Simone Crociani" di Albinia, i quali potranno garantiranno i presidi di soccorso balneare lungo il litorale, impiegando personale addestrato per la sicurezza e la salvaguardia dei cittadini e idonee strumentazioni di soccorso».

Il comitato locale della Croce Rossa Italiana svolgerà il servizio lungo la spiaggia libera di Feniglia ogni fine settimana (venerdì, sabato e domenica) fino al 14 di settembre 2025 dalle ore 10,00 alle ore 18,00. Durante la settimana di ferragosto il servizio verrà esteso anche nei giorni,11, 12, 13, 14, agosto e la localizzazione individuata dalla protezione civile dell'Ente del presidio di soccorso balneare è in corrispondenza del varco n. 3, salvo diverse specifiche ubicazioni che potranno essere successivamente e direttamente concordate anche su proposta della CRI locale. ⁠La Confraternita della Misericordia di Albinia svolgerà il servizio lungo la spiaggia libera di Giannella ogni fine settimana (venerdì, sabato e domenica) fino al 14 di settembre 2025 dalle ore 10.30 alle 18.30. Durante la settimana di ferragosto il servizio verrà esteso anche nei giorni,11, 12, 13, 14, agosto e la localizzazione individuata dalla protezione civile dell' Ente del presidio di soccorso balneare è in prossimità dell' area denominata della ex capannina (50 ml più a sud di questa), salvo diverse specifiche ubicazioni che potranno essere successivamente e direttamente concordate anche su proposta della Confraternita.

«Come amministrazione - sottolinea il consigliere delegato al servizio di protezione civile, il senatore Roberto Berardi -, abbiamo inteso investire per continuare a offrire un servizio prezioso per cittadini e turisti, che garantisce maggiore sicurezza per gli utenti di tutte le età. Ringraziamo il prezioso contributo di Croce Rossa Italiana e Misericordia, dei tanti volontari che si impegnano a offrire tale importante presidio, mettendosi a disposizione nei fine settimana e durante la settimana di ferragosto."