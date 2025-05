Torna il “Pulispiagge e Pulifondali”: Follonica protagonista il 5 giugno!

Follonica: Siamo felici di annunciare che anche quest’anno, mercoledì 5 giugno 2025, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, la città di Follonica sarà nuovamente protagonista dell’iniziativa “Pulispiagge e Pulifondali”, l’evento nazionale dedicato alla tutela e alla salvaguardia del nostro mare e delle nostre coste.

Dopo il successo della scorsa edizione, la Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica si prepara a scendere in campo insieme ai propri soci, ai volontari e al Gruppo Sub per un’impegnativa ma entusiasmante giornata di pulizia dei fondali e delle spiagge del nostro golfo.

Una missione per il nostro mare

Subacquei, apneisti e pescatori sportivi tesserati FIPSAS saranno impegnati in un’attività fondamentale che, da Piombino a Scarlino, passando per Follonica, unirà la costa in un grande gesto collettivo di amore per l’ambiente. Un’azione concreta, educativa e simbolica, che coinvolgerà anche giovani, scuole, cittadini e turisti.

Un’iniziativa di valore nazionale

Anche quest’anno l’iniziativa gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Sarà raccontata e promossa grazie alla copertura mediatica di RAI per la Sostenibilità, Rai News 24, TGR, Rai Radio 1 e Rai Italia, per dare massima visibilità a un gesto semplice ma importantissimo.

Antonino Vella, responsabile del Gruppo Ambiente della LNI Follonica, commenta:

“Il nostro mare è una risorsa da custodire con cura e rispetto. Iniziative come questa ci ricordano che ognuno di noi può fare la propria parte per tutelare l’ambiente. È un momento di grande impegno, ma anche di festa e condivisione, in cui la comunità si unisce per un obiettivo comune.”