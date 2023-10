Torna il presepe vivente di Tarquinia

Tre le date della rappresentazione: il 26 e 30 dicembre e il 6 gennaio 2024. Il nuovo percorso sarà svelato nelle prossime settimane



Tarquinia: Si rinnova la magia del presepe vivente di Tarquinia. La manifestazione più attesa del Natale giunge alla 14esima edizione e conferma le tre rappresentazioni: quelle del 26 e 30 dicembre e quella finale del 6 gennaio 2024, con il tradizionale corteo dei re magi. In queste tre date il centro storico della città etrusca tornerà a respirare l’atmosfera di oltre 2000 anni fa.

Figuranti e splendide scenografie daranno vita all’antica Betlemme, accompagnando il visitatore fino ai luoghi della Natività. I volontari dell’Associazione presepe vivente Tarquinia muovono i primi passi in questi giorni per predisporre la complessa macchina organizzativa della rievocazione, che, lo scorso anno, ha fatto registrare un notevole successo di pubblico, con 5600 paganti per 7300 presenze. Nelle prossime settimane sarà svelata la nuova cornice, che non sarà il borgo medievale della chiesa di Santa Maria in Castello. Per rimanere aggiornati sul presepe vivente di Tarquinia è possibile seguire la pagina Facebook e l’account Instagram.