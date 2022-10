Torna il Luna Park in Piazza Barsanti

Sabato 8 ottobre l'inaugurazione



Grosseto: Per la gioia dei più piccoli, ma anche dei grandi ritorna in piazza Barsanti il luna park con grandi e nuove attrazioni.

Nel piazzale dei circhi infatti sabato 8 ottobre alle 15,30 ci sarà la grande inaugurazione ufficiale con alcune nuove attrazioni come l’Area 51, oltre i classici giochi come le macchine a scontro (per grandi e piccoli) il tagadà, lo scivolo, il bruco mela, la giostra a seggiolini e tante giostre per i più piccoli e pertanto c’è tanta attesa tra i bambini.

Il Luna Park in questa occasione sarà completamente rinnovato e con un ampio parcheggio auto.

Ma la notizia che tutti aspettano è quella che i titolari di tutte le attrazioni (meno i giochi a premi) sabato, giorno dell’apertura, hanno deciso che dalle 15:30 alle 16:30 tutte le giostre saranno gratuite, pertanto un bel regalo per tutti i grossetani e non solo.

Ma non finisce qui, dato anche per quest’anno i titolari delle giostre in piazza tutti i mercoledì (escluse le attrazioni che non aderiscono all’iniziativa) hanno deciso che il prezzo del biglietto sarà di 1 euro. In caso di pioggia, la giornata sarà spostata al giorno successivo.

Gli organizzatori, nel dare il benvenuto alle famiglie e bambini che arriveranno in piazza Barsanti, augurano buon divertimento.