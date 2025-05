Torna il Corteo Storico FOLLOS 1838: una settimana di eventi, cultura e tradizione dal 6 all’11 maggio 2025

Follonica: La città si prepara a vivere una nuova, emozionante edizione del Corteo Storico FOLLOS 1838, manifestazione organizzata con passione e dedizione dall’Ente Corteo Storico Follos 1838, in collaborazione con associazioni, istituzioni scolastiche e realtà culturali del territorio.

“Follos è un’associazione che dà un contributo prezioso alla nostra città, valorizzando la storia, le tradizioni e l’identità del territorio con passione e competenza. I loro eventi sono molto più di semplici rievocazioni: sono occasioni di cultura, socialità e coinvolgimento per tutta la comunità. È bello vedere come, grazie al loro impegno, passato e presente si incontrino e prendano vita, restituendo a Follonica un patrimonio immateriale che merita di essere conosciuto e tramandato. Come amministrazione, continueremo a sostenere queste iniziative che arricchiscono il tessuto culturale e rafforzano il senso di appartenenza alla nostra città.” – ha dichiarato il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.





Dal 6 all’11 maggio, la città sarà animata da un ricco calendario di iniziative culturali, musicali e rievocative che culmineranno, come da tradizione, con il corteo storico per le vie del centro. Un’occasione preziosa per riscoprire le radici della “città fabbrica del ferro”, l’identità granducale e il patrimonio di bellezza e ingegno che ancora oggi caratterizza Follonica.





Il programma:

* 6 maggio, ore 16.15-17.45 – Fonderia 1

Masterclass dell’Università dell’Età Libera con il Prof. Riccardo Carresi, dal titolo “La città del ferro. La forma del Bello. Visione politica del Granduca: lavoro, sviluppo, rinascita”. Un approfondimento storico e culturale sulla visione di Leopoldo II di Lorena e sulla trasformazione urbana e sociale della Follonica ottocentesca.

* 7 maggio – Podcast Radio Arcobaleno

Le voci e i personaggi di FOLLOS 1838 saranno protagonisti di un’intervista speciale trasmessa da Radio Arcobaleno, per raccontare al pubblico curiosità, emozioni e preparativi dietro le quinte della manifestazione.

* 9 maggio, ore 18:00 – Fonderia 1

Concerto della Scuola Media a indirizzo musicale “Pacioli” di Follonica, con l’esibizione degli studenti che daranno voce all’anima musicale del corteo.

* 10 maggio, ore 15:00 – 16:00 – 17:00

Visite guidate in costume al Museo Magma e Palazzo Granducale, su prenotazione presso Magma. A conclusione dell’ultima visita, si terrà una raffinata esibizione di un trio d’archi, per un suggestivo tuffo nel passato tra cultura e musica.

* 11 maggio, ore 11 – Chiesa di San Leopoldo

Santa Messa solenne con la lettura del saluto inaugurale del Granduca, come da cerimoniale storico.

* 11 maggio, ore 16 – Piazzale della Chiesa di San Leopoldo

Partenza del Corteo Storico FOLLOS 1838, che attraverserà le vie cittadine con oltre cento figuranti, sbandieratori, musici e danzatori. Tra le novità di quest’anno, la partecipazione del gruppo tamburini della Scuola Media “Pacioli” e l’esibizione finale della Compagnia della Bizzarria d’Amore in Piazza Guerrazzi, con danze ottocentesche: valzer viennese, contraddanza, quadriglia e molto altro.

L’Ente Corteo Storico Follos 1838 desidera ringraziare la sezione AVIS di Follonica per il prezioso supporto che ha contribuito alla realizzazione dell’evento. Una settimana per celebrare la storia, l’identità e la comunità di Follonica. Vi aspettiamo.