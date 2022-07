Torna il Carnevale estivo a Salciaina

Venerdì 15 luglio. I carri dell'edizione 2020 torneranno a sfilare a Follonica per un'edizione serale. La sfilata inizierà alle 21 e vedrà tutti gli otto carri dei rioni schierati

Follonica: Con la sfilata di venerdì sera, si chiude un cerchio rimasto aperto da marzo 2020: il 15 luglio torneranno finalmente in strada i carri del Carnevale di Follonica, per la sfilata nel tradizionale circuito estivo di Salciaina. L’iniziativa mancava ormai dal 2019, ultimo anno nel quale le costruzioni in cartapesta realizzate durante l’inverno tornarono a mostrarsi anche nella stagione più calda. A causa della pandemia da Covid 19, l’Associazione Carnevale Follonica e l’Amministrazione comunale negli ultimi due anni avevano deciso, infatti, di lasciare i carri nei capannoni, in attesa di tempi migliori.





A sfilare in via delle Collacchie, via Lago Sebino, via Lago Trasimeno e via Lago di Garda saranno i carri ammirati per l’ultima volta a fine 2020, che nelle ultime settimane sono stati preparati dalle volontarie, dai volontari e dai carristi degli otto rioni e sistemati dopo due anni di pausa. Come detto, si chiude quindi il cerchio rimasto aperto nel 2020, quando pochi giorni dopo la conclusione del carnevale invernale, l’Italia piombò nel lockdown. Con la sfilata estiva di venerdì sera, verrà così completato il tradizionale ciclo di uscite, permettendo ai carristi di cominciare già dai prossimi giorni a lavorare per l’edizione invernale del 2023.

La sfilata inizierà alle 21 e vedrà tutti gli otto carri dei rioni Capannino (Stop! E’ l’ora di essere libere e di esistere), Cassarello (Siamo tutti figli di…), 167 ovest (L’abbraccio che ci salva), Centro, (Buon compleanno Mina), Chiesa (Squali del web), Senzuno (Viva la vida), Pratoranieri (L’impero colpisce ancora) e Zona Nuova (Siamo alla frutta, per fortuna poi arriva il dolce) animare il circuito di Salciaina assieme alle e ai figuranti dei vari rioni, sia a terra che sui carri. L’ingresso all’iniziativa sarà gratuito, gli organizzatori consigliano in caso di assembramento di utilizzare le mascherine. Come sempre attenzione anche ai divieti relative alle strade del circuito.