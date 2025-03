Torna il 9 marzo la “Stramagliano urban trail”, arrivata alla settima edizione

Domenica 9 marzo Magliano in Toscana ospiterà la settima edizione della “Stramagliano urban trail”, la gara di podismo amatoriale Uisp in programma domenica mattina in piazza della Repubblica, a Magliano, con ritrovo dalle 7.30 alle 8.45 e partenza alle 9.30. L’evento, fortemente voluto dal Comune di Magliano in Toscana, è organizzato da Marathon Bike.

Magliano in Toscana: “Riproporre anche quest’anno la Stramagliano – afferma Pamela Calussi, consigliera con delega allo Sport del Comune di Magliano in Toscana – è per noi un piacere e un vanto, soprattutto perché rappresenta un evento sportivo di grande interesse non solo per i residenti ma anche per i turisti che potranno così visitare il nostro territorio. Voglio ringraziare tutti i soggetti che ci hanno supportato e che ci hanno permesso di organizzare anche questa edizione che, sono sicura, sarà ancora una volta molto partecipata”.

“Siamo orgogliosi come Marathon bike – spiega Maurizio Ciolfi – di essere stati scelti dall’amministrazione comunale di Magliano per far rinascere la Stramagliano che si interruppe a causa del covid. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di premiare ben settanta corridori con un’estrazione a sorte. Ci auguriamo di ripetere il successo dello scorso anno, anche a livello di partecipazione, quando l’evento terminò con una spettacolare premiazione in una delle piazze più belle e suggestive della Toscana”.

Il percorso, di 10.600 chilometri “Prima prova corri in Maremma 2025”, partirà da piazza della Repubblica a Magliano e proseguirà in via Garibaldi, via Mazzini fino a via del Madonnino, costeggiando poi la cinta muraria e continuando in via dei Frantoi fino a via Oberdan, via Garibaldi e tornando poi in piazza della Repubblica. Il costo dell’iscrizione è di cinque euro, mentre saranno premiati i migliori tre delle varie categorie oltre ai primi tre assoluti, uomini e donne. La premiazione dell’evento, sostenuto da Banca Tema e dal Podere Poggio bestiale, si terrà in piazza della Repubblica e sarà allestito anche un buffet per tutti i presenti e saranno consegnati gli 80 premi previsti.

Le iscrizioni possono essere fatte direttamente da Runnig 42, a Grosseto, oppure tramite Whatsapp al numero 320.0808087, inviando una copia valida della tessera. Per informazioni: 320.0808087.