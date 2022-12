Torna il 4° Trofeo di Natale di calcio a 5 organizzato da Finanzia & Friends Team

Grosseto: Torna, dopo il blocco forzato dovuto all’emergenza Covid-19, l’ormai consueto appuntamento con il “4° Trofeo di Natale – Edizione 2022” di calcio a 5 organizzato da “Finanzia & Friends Team a.s.d.” con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Grosseto e dell’Atlante Grosseto calcio a 5, nonché l’ormai consolidata collaborazione della UISP Comitato Provinciale di Grosseto.

Si affronteranno sul terreno di gioco la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, il 4° Stormo dell’Aeronautica Militare, l’A.I.A.C. di Grosseto ed il Finanzia & Friends Team. Il regolamento sarà quello UISP. Il torneo, articolato su due gironi eliminatori, si disputerà il 5, 7, 9, 12 e 13 dicembre dalle ore 19,30 presso i campi “UISP” di viale Europa 161 a Grosseto.

Per le semifinali e le finali seguiranno comunicazioni in merito. Gli arbitri dei incontri sono messi amichevolmente a disposizione dal locale Comitato UISP. Durante lo svolgimento delle partite verrà fatta un ulteriore raccolta fondi tra gli spettatori presenti.

La manifestazione avrà la finalità di raccogliere fondi da destinare al Reparto Pediatrico dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, con i quali sarà acquistato materiale medico, nonché per l’acquisto di giocattoli e suppellettili utili ad arredare la sala dedicata all’intrattenimento dei loro piccoli “ospiti”.