Torna “Grosseto ‘900” al Polo Le Clarisse con la mostra dedicata a Renato Natali

La rassegna “Grosseto 900” torna al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura con la mostra “Renato Natali” che espone 15 opere del pittore livornese.

Grosseto: Per dare il via all’esposizione, giovedì 13 febbraio alle 18.00 è in programma la conferenza “Renato Natali, il pittore amico di Modigliani e di Cappiello”, a cura di Mauro Papa. A seguire il direttore accompagnerà i presenti in una visita guidata. Per l’occasione l’ingresso al museo è gratuito.

L’esposizione sarà poi aperta al pubblico da giovedì 13 febbraio a domenica 2 marzo. Il costo del biglietto d’ingresso è 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione). Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564 488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

«Nell’ambito del progetto di valorizzazione delle opere e degli artisti presenti nelle collezioni civiche grossetane del Comune e della Provincia – ricorda Mauro Papa –, a cadenze regolari il Museo Luzzetti delinea brevi ritratti di protagonisti del secolo scorso, nell’intento di approfondire specifici aspetti della loro pratica ed episodi significativi della loro vita, come i legami col territorio maremmano. Questa mostra espone 15 opere del pittore Renato Natali, celebre pittore livornese amico di Leonetto Cappiello e Amedeo Modigliani, appartenenti al Comune di Grosseto e alla Collezione di Maurizio Ticci».

Renato Natali (Livorno 1883-1979) nacque a Livorno da una famiglia modesta. Autodidatta, nel 1905 espose per la prima volta alla Biennale di Venezia, alla quale partecipò altre sei volte fino al 1930. Nel 1913 si trasferì a Parigi frequentando i grandi artisti livornesi che abitavano nella capitale francese: Amedeo Modigliani e Leonetto Cappiello. Nel 1920, tornato a Livorno, fu tra i fondatori del Gruppo Labronico, sodalizio di pittori nato in onore di Mario Puccini (1869-1920), ma la sua lunghissima attività non aderì mai a movimenti artistici. La sua pittura rapida, con timbri aciduli e dissonanti, si concentrò su Livorno, protagonista principale dei suoi quadri. Dipinse scorci della città di giorno e di notte, immortalandone la vita, fatta anche di risse e prostitute, tanto che la critica lo definì “peintre de la rue” e i livornesi “Natali delle notti”.