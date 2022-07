Torna Dilettando con Avis

Diciannovesima edizione per il programma di toscana tv e siena tv piu’ frizzante dell’estate. Ospite d’onore, max gentilesca, clone canoro di barry white e mario biondi



Follonica: Al Golfo del Sole di Follonica, lunedì prossimo 4 luglio alle 21, la prima tappa estiva del tour di Dilettando. La popolare trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, condotta da Carlo Sestini dedicata ai dilettanti di qualsiasi forma artistica e spettacolistica, accende i motori e dopo l’anteprima di aprile a Venturina, ritorna nella sua collocazione abituale.

“Come lo scorso anno, al nome di Dilettando è stato deciso di abbinare anche quello di Avis - commenta Carlo Sestini - perché ci siamo resi conto di quanto questo programma-evento da vivo, riesca a coinvolgere tante persone anche sui temi della solidarietà e della donazione di sangue e plasma.” Al fianco di Carlo Sestini ci sarà l’evergreen Paco Perillo, il mitico Davide Denci alias Nonno Mario, la valletta Sara Maestosi e la cosplayer Valentina Serini. “Per la prima puntata abbiamo il tutto esaurito a livello di concorrenti - svela Carlo Sestini -. La voglia di divertirsi e la fame di protagonismo è davvero tanta tra le persone e quindi nessuno vuole perdere o rinunciare a queste opportunità. Oltre alle emittenti che ci supportano, volevo ringraziare la Fondazione CR Firenze che, come accaduto già lo scorso anno, ha inteso fungere da main sponsor per tutta la stagione e il Golfo del Sole nella persona del suo direttore Vasco Paulo che ha spinto fortemente per organizzare Dilettando all’interno del villaggio.” La serata follonichese regalerà tanti momenti significativi, tra i quali quello che vedrà protagonista in qualità di ospite, Max Gentilisca, il cantante sosia canoro di Barry White e Mario Biondi.

“Con piacere abbiamo voluto organizzare per lunedì 4 luglio la prima puntata estiva della edizione 2022 di Dilettando, - spiega il direttore del Golfo del Sole, Vasco Paulo - perché crediamo molto nel progetto che porta in sé, per il grande intessere che muove e per la visibilità televisiva. Volevamo far trascorrere anche ai nostri clienti una serata diversa e al contempo consentire al Golfo del Sole di aprirsi all’esterno e di avere la possibilità di mostrare le sue rinnovate eccellenze come la Duna, il ristorante sul mare, completamente ridisegnato.” Naturalmente per i primi due classificati della puntata follonichese si schiuderanno le porte della finalissima di Grosseto del 3 settembre, mentre per il terzo posto e per il premio simpatia l’appuntamento successivo sarà quello della semifinale di Capalbio del 24 agosto. Intanto le altre date in programma prevedono appuntamenti a Castiglione della Pescaia l’8 e Massa Marittima il 31 di luglio per iscriversi alle quali basta contattare il 3483536655 o la pagina Facebook o il sito www.dilettando.it. Chi vuole assistere come spettatore alla puntata di lunedì 4 luglio al Golfo del Sole può prenotare allo 0566-72111.