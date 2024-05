Torna con una nuova edizione la rassegna “I Quadri Viventi” a Montemassi

Domenica 2 giugno torna la rassegna itinerante nel borgo giunta alla sua XI° edizione

Roccastrada: Domenica 2 giugno il paese tornerà ad essere un museo a cielo aperto, dando vita a decine di quadri, tra le piazze, le vie, gli scorci e i panorami di Montemassi. Si terrà infatti l’edizione 2024 del tradizionale appuntamento con I Quadri Viventi dal tema “Come eravamo. L’amore va reinventato”, uno spettacolo unico che vede impegnati circa cento persone tra figuranti, carpentieri, falegnami, elettricisti, costumisti, parrucchieri, truccatori, appassionati di arti figurative, e tanti altri che daranno vita a stupendi allestimenti scenografici che contribuiranno alla realizzazione dell’evento come sempre, in forma del tutto gratuita.



“Iniziammo quasi per gioco in una fredda notte durante il periodo natalizio 2013 - queste le parole di uno degli organizzatori dell’Associazione ARCI Montemassi - per poi proseguire ogni anno la prima domenica di giugno ad eccezione degli anni 2020 e 2021 di stop forzato a causa del Covid. Il successo dell’edizione post Covid del 2022 ha dato un rinnovato impulso a questa manifestazione e così, in piena continuità con le edizioni precedenti, il paesello si trasforma in un museo a cielo aperto e nelle piazze e lungo le vie di questo borgo incantato, da cui si gode un panorama piacevole, verranno allestiti e riprodotti diciannove quadri di artisti conosciuti, fra cui Guttuso, Vermeer, Pissarro, ecc.; il quadro di apertura sarà “Ecce Homo” di Antonio Cisieri, realizzato nel 1871 e che è conservato nella Galleria di Arte moderna di Palazzo Pitti a Firenze. Inoltre, quest’anno sarà presente anche un’opera del pittore maremmano Giuliano Giuggioli. Tutti questi quadri saranno resi “vivi” dai figuranti che riprodurranno i personaggi nella posa anche grazie ad abiti ed acconciature riprodotte fedelmente, il tutto accompagnato da una musica di sottofondo”.

Il tema dell’edizione 2024 è “Come eravamo. L’amore va reinventato”.

“Un tema che in qualche modo vuole essere un inno all’amore, alla libertà, un inno alla pace in un momento in cui ce ne è tanto bisogno nel mondo - proseguono gli organizzatori dell’Associazione ARCI Montemassi- . L’amore è da reinventare, si sa: diceva Arthur Rimbaud, perché nella vita tutto è da scoprire e riscoprire, inventare e reinventare. Il decorso degli avvenimenti segue, in genere, andamenti alterni fra il positivo e il negativo; da qui l’esigenza del “reinventare”. “Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato” diceva Walt Whitman. Quando due persone si amano il tempo non è più nulla, gli impegni giornalieri e gli eventi che accadono passano in secondo piano. Il poeta Whitman è ricordato come il cantore della libertà; libertà di vita, libertà di amare, di sentimenti e l’amore rende liberi dal tempo, dagli impegni e dalle barriere che gli uomini si costruiscono.

Con il lavoro, la passione, il divertimento, la magia … l’arte si anima, anche se sono state tante le difficoltà incontrate nella preparazione di questo evento! Ma poi la passione e la dedizione di tutti gli organizzatori ridavano slancio per tornare ad emozionarsi di fronte ad un’opera che prendeva forma. Sentitevi liberi lungo il percorso dei Quadri Viventi di Montemassi e scoprite come diversi pittori hanno interpretato le loro emozioni e sarà un tuffo nei diversi angoli di street art”.

L’appuntamento sarà alle 16.30 in Piazza della Madonna e, dopo una breve presentazione a cura di Marcello Pagliai, saranno organizzate partenze a gruppi che permetteranno a tutti di potersi godere con calma lo spettacolo e verificare le proprie emozioni. L’ultimo gruppo partirà alle 18.30.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e all’interno del percorso saranno presenti delle postazioni per sostenere la manifestazione.

L’evento è organizzato dal Circolo ARCI di Montemassi con il patrocinio del Comune di Roccastrada e sostenuto dal contributo di vari sponsor che hanno creduto in questa ormai consolidata iniziativa. Al Castello bar-ristorante-braceria-pizzeria, Alce Nero, Auxilium Vitae, Azienda Agricola Querciagrossa, Babe e Madde casa vacanze, Ballerini Immobiliare, Banca Centro Toscana Umbria, Cooperativa Sociale Melograno, COOP Unicoop Tireno Sez. soci Colline Metallifere, Cooperativa Sociale Uscita di Sicurezza, Edilizia in Genere di Giacomo Pennacchini, Il Chiosco Tabaccheria Edicola, Impresa F.lli Massai, La Cesenate, Le Massaie Esaurite, Mori Stefano Macelleria Alimentari, Pepi Alberto, Tenuta di Montemassi.