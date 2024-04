Torna “Castello d’Autore” e porta sul palco della Rocca Pisana l’eleganza ironia di Fabio Concato

Da venerdì 5 aprile, è possibile acquistare i biglietti per la tappa del 26 luglio del “Musico Ambulante Tour 2024”. La rassegna estiva promossa dal Comune di Scarlino è realizzata da Ad Arte Spettacoli.



Scarlino: A quarant’anni dall’uscita di “Fiore di maggio”, Fabio Concato porta la sua musica e il suo ricchissimo repertorio a Scarlino, per la rassegna “Castello d’Autore”. Sono in vendita da domani, venerdì 5 aprile, le prevendite per la tappa maremmana del “Musico Ambulante Tour 2024”, che porta, venerdì 26 luglio, alle 21.30, sul palco della Rocca pisana di Scarlino, uno dei più grandi e amati cantautori italiani, vincitore del premio Tenco 2022.

Una data importante per la rassegna “Castello d’Autore”, promossa dall’amministrazione comunale scarlinese e realizzata da Ad Arte Spettacoli che offrirà alcuni momenti di grande musica in uno dei luoghi più belli della provincia di Grosseto.

«Castello d'autore si dimostra come ogni anno una rassegna di alto livello – dichiara il sindaco Francesca Travison –: abbiamo il piacere di ospitare nell'estate 2024 la grande musica d’autore con Fabio Concato. La Rocca Pisana si presta perfettamente a questa tipologia di concerti: intimi, raffinati e unici nel loro genere. Questi spettacoli sono cartoline di inestimabile valore per Scarlino perché lo spettatore è inevitabilmente catturato dalla bellezza della Rocca e del borgo. In questi anni ci siamo impegnati per portare sempre eventi di altissima qualità: penso a Lucio Corsi, a Frida Bollani, per citarne solo due, e il pubblico ha sempre risposto in modo entusiasta. Sarà un piacere ospitare Concato, un artista senza tempo capace di mettere in musica delle vere e proprie poesie».

Fabio Concato ha fatto dei suoi testi, del suo modo raffinato ed elegante di comporre e di cantare il suo tratto distintivo, entrando così nel cuore delle persone. Con la sua arte racconta storie di vita, canta le emozioni che, prima o poi, tutti incontrano nel proprio percorso. Ed è proprio per questo che il suo tour registra il tutto esaurito ad ogni tappa.

Venerdì 26 luglio, quindi, alla Rocca pisana di Scarlino, Concato proporrà i suoi più grandi successi – da “Domenica bestiale” a “Guido piano”, da “Sexy tango” a “Rosalina”, fino a “Fiore di maggio”, che compie 40 anni – ma anche i singoli dell’ultimo album: “Stazione nord”, “Non smetto di aspettarti” e tanti altri brani di un repertorio che ha superato i 40, ma che è sempre giovane; da quelle "Storie di sempre" del 1977, infatti, il pubblico ha subito compreso di avere a che fare con un autore straordinario, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili: le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell'immaginario collettivo. Un viaggio di musica e parole, tra il serio e faceto, nella grande musica di Concato, impreziosita dai musicisti Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

I biglietti, che hanno un costo di 30 euro (posto unico numerato) più diritti di prevendita, potranno essere acquistati da domani, venerdì 5 aprile, sul sito https://adarte.18tickets.it/ o nel circuito Ticket One.