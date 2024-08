Torna Calici di Stelle a Pitigliano il 10 di agosto. Il 9 agosto brindisi e musica sotto le stelle

Pitigliano: Torna “Calici di Stelle” a Pitigliano per la Notte di San Lorenzo: sabato 10 agosto dalle ore 21 alle 24, degustazione di vino, musica dal vivo e buon cibo sotto le stelle in uno dei Borghi più belli d’Italia.



La festa sarà anticipata da uno speciale appuntamento venerdì 9 agosto, alle 21, al Museo archeologico all’aperto Alberto Manzi, sulla strada del Pantano 127, dove è in programma la visita guidata alla Città dei Vivi, la degustazione guidata dei vini dell’azienda La Maliosa e per finire il brindisi e la musica sotto le stelle con il concerto per pianoforte di Marco Cataldo, allievo dell’Accademia musicale Città di Pitigliano.





La manifestazione “Calici di Stelle”, promossa a livello nazionale dal Movimento Turismo del Vino in collaborazione con l’associazione nazionale Città del Vino, è organizzata dalla Proloco, con la collaborazione del Comune di Pitigliano. All’evento per la degustazione guidata parteciperanno i sommelier Fisar.

Il kit di degustazione per partecipare alle degustazioni e a tutte le iniziative della serata sarà acquistabile direttamente il 10 agosto in piazza della Repubblica, dalle ore 18 alle 22; oppure nei giorni precedenti, in prevendita presso la proloco, in via Roma 11. La prevendita sarà effettuata nei seguenti giorni: mercoledì 7 agosto dalle 21 alle 23, giovedì 8 agosto dalle 21 alle 23, venerdì 9 agosto dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23. (Il costo in prevendita è di 20 euro e la sera del 10 agosto 23 euro). Info: Pro Loco 329 131 4010 prolocopitigliano@gmail.com

Sono 13 le aziende protagoniste di questa edizione di Calici di Stelle: Cantina 8380; Cantina della Luce; Tenuta La Roccaccia; Tenuta Montauto; Poggio al Vento; Antonio Camillo; Villa Corano; Adonaea Vini; Cantina di Pitigliano; La Biagiola Winery; Sassotondo; I Fulgurales; Azienda agricola Il Ponte.

I vini saranno accompagnati dall’offerta gastronomica a cura di: Pizzeria trattoria da Canapone; la Magica Torre; Trattoria Il Grillo; Enosteria Pancaciua; Osteria I’Gazzilloro; Dalla Pepita; la Pappa al pomodoro; Fattoria nel Tufo; La Chiave del Paradiso; Hostaria del Ceccottino; Locanda del Pozzo Antico; Il Caveau Restaurant; Cantina di Pitigliano.

Si esibiranno i seguenti gruppi musicali: 4X4 Jeep del Folk; i signori della corte; Route 74; Lenny Arancio Acustic Duo; Radio Marlene; Archè Acustic Duo.