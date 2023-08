Torna Calici di Stelle a Pitigliano, giovedì 10 agosto

L’evento più amato dagli appassionati di vino, con le degustazioni, la musica dal vivo e il buon cibo, in uno dei borghi più belli d’Italia



Pitigliano: Riflettori accesi sui vini del territorio con l’evento “Calici di Stelle”, in programma giovedì 10 agosto, a partire dalle 21. La kermesse più amata dagli appassionati di vino torna protagonista in uno dei borghi più belli d’Italia con le degustazioni, la musica dal vivo e il buon cibo.

“Per Pitigliano è un evento ormai consolidato – commenta Claudia Elmi, assessore comunale al Turismo – che registra ogni anno un crescente numero di presenze per il felice connubio tra la proposta enogastronomica, la musica e un contesto magico e unico come il borgo di Pitigliano, che diventa ancor più affascinante in questa particolare occasione. Rinnovo i ringraziamenti alla pro loco per l’organizzazione.”

“In degustazione quest’anno ci saranno le etichette di 18 aziende vitivinicole del territorio, – spiega Diva Bianchini, presidente della pro loco di Pitigliano - ogni azienda presenterà due vini. E grazie alla collaborazione dei ristoratori, in abbinamento con i vini il cibo: in ogni postazione, infatti, ci saranno degli assaggini, con proposte varie, per accompagnare la degustazione dei vini. I visitatori saranno accolti in una piacevole atmosfera di festa, grazie anche agli allestimenti e alla musica dal vivo. E ce ne sarà per tutti i gusti, visto che abbiamo previsto 12 postazioni musicali.”

Per accedere a tutto questo basterà acquistare il kit di degustazione con la mappa e il calice in vetro, al costo di 25 euro. La vendita del kit il giorno dell’evento inizierà alle ore 18, in piazza della Repubblica. Ma per evitare la fila, l’organizzazione, come lo scorso anno, mette a disposizione la possibilità di acquistare il kit anche nei giorni precedenti, in prevendita, al costo di 20 euro, dal 5 al 9 agosto, dalle 18 alle 20, e dalle 21 e 30 alle 22 e 30, nella sede della proloco, in via Roma 11, a Pitigliano. Con l’acquisto di un calice, inoltre, sarà possibile partecipare all’estrazione per vincere un ingresso gratuito alle Terme di Saturnia.

Il percorso di degustazione si snoderà da piazza Petruccioli, a via Cavour e piazza della Repubblica fino a via Zuccarelli, via Roma e via Vignoli.

La kermesse, promossa a livello nazionale dal Movimento Turismo del Vino in collaborazione con l’associazione nazionale Città del Vino, a Pitigliano è organizzata dalla Proloco, con la collaborazione del Comune, il sostegno di Banca Tema e Terme di Saturnia.





La proposta enogastronomica nei vari punti degustazione:

PIZZERIA TRATTORIA DA CANAPONE (salumi locali)

CANTINA 8380 vini in degustazione Vermentino Toscana IGT e Morellino di Scansano DOCG

OSTERIA DI FUORI PORTA (insalata estiva di faro e orzo)

AZIENDA VITIVINICOLA RASCIONI & CECCONELLO vini in degustazione OSA – IGT Toscana Vermentino e ROTULAIA – IGT Toscana Ciliegiolo

LA MAGICA TORRE (schiaccia rustica)

LA DOLCE VITA vini in degustazione SELVA CERRINA – Vino Bianco e MELETELLO – IGT Toscana Rosso

TRATTORIA IL GRILLO (polpette di Chianina al pomodoro e basilico)

TENUTA LA ROCCACCIA vini in degustazione SOLECHIARO – DOC Maremma Toscana Vermentino e NERONOTTE – Sovana Rosso Superiore DOC

ENOSTERIA PANCACIUA (bruschette)

POGGIO AL VENTO vini in degustazione LA RUNA – Rosatum di Syrah Toscana IGT e L’ORIZZONTE – Morellino di Scansano DOCG

OSTERIA I’GAZZILLORO (Panzanella)

ANTONIO CAMILLO vini in degustazione Procanico Toscana IGT e Ciliegiolo Toscana IGT

LA CHIAVE DEL PARADISO (antico peposo de La Chiave)

MAMBRINI VITICOLTORI vini in degustazione FRANCESCONE – Maremma Toscana Bianco DOC Biologico e

SAN BERLERO – Toscana Rosso IGT

DALLA PEPITA (fagioli con le cotiche)

LA CHIMERA D’ALBEGNA vini in degustazione IANOS – Spumante Brut Rosé e SULEY , Bianco IGT Toscana

LA PAPPA AL POMODORO (pappa al pomodoro)

FONTETINTA vini in degustazione Vermentino di Toscana IGT e Morellino di Scansano DOCG

LE BONTÀ DI CLAUDIA (rustici misti)

ADONAEA VINI vini in degustazione LUNASIE Bianco di Pitigliano DOC e SUANA Toscana Rosso IGT

CANTINA DI PITIGLIANO (formaggi caseificio di Sorano)

CANTINA DI PITIGLIANO vini in degustazione ILDEBRANDO PREMIUM – Bianco di Pitigliano Superiore DOC e VIA CAVA DEL GRADONE – Rosso Maremma Toscana DOC

NARCISI & BUSSI (formaggi Caseificio Maremma in Tuscia)

LA BIAGIOLA WINERY vini in degustazione MATAN – DOC Maremma Toscana Vermentino Superiore e TESAN – DOC Maremma Toscana Rosso

LA CORTE DEL CECCOTTINO (Zeppoline e biscottini)

SASSOTONDO vini in degustazione ISOLINA – Toscana Bianco IGT e Ciliegiolo Maremma Toscana DOC

LOCANDA DEL POZZO ANTICO (Paradiso di baccalà)

CANTINA VIGNAIOLI DI SCANSANO vini in degustazione RASENNO – Bianco di Pitigliano Superiore DOC e

ROGGIANO Morellino di Scansano DOCG Biologico

IL TUFO ALLEGRO (salmorejo andaluso con tonno maremmano)

CAPUA WINERY vini in degustazione DOLCEAMORE – IGT Toscana Chardonnay e L’ANIME A RALLEGRAR DOCG Morellino di Scansano

FATTORIA NEL TUFO (Porchetta)

AZIENDA AGRICOLA VINI CENCINI vini in degustazione DISSETO – DOC Bianco di Pitigliano e POGGIO VACCAIO – DOC Sovana Rosso

IL CAVEAU RESTAURANT (Parmigiana di melanzane)

TERENZI vini in degustazione BALBINO – Vermentino Maremma Toscana DOC e Morellino di Scansano DOCG

VILLA CORANO vini in degustazione TERRANTICA – Bianco di Pitigliano DOC e COR UNUM – Sovana Rosso DOC Superiore