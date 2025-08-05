Torna “Ballando sotto le stelle”: la settima edizione illumina piazza Duomo

Grosseto: Il Comune di Grosseto, in collaborazione con Oikos Country Paradise, presenta la settima edizione di "Ballando sotto le stelle", con la partecipazione della FA Dance Academy. L’evento si terrà domenica 7 settembre 2025, in piazza Duomo a Grosseto, con inizio alle ore 21:30.

Anche quest’anno, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo ricco di emozioni, con oltre 100 ballerini che si esibiranno in una varietà di stili, dalla danza classica a quella moderna, passando per coreografie originali ideate appositamente per questa edizione. Non mancherà la presenza di ospiti d’eccezione: campioni di danza e artisti di rilievo del panorama nazionale.

Il ricavato della serata andrà a sostegno del centro di recupero animali Country Paradise, impegnato nella cura, protezione e riabilitazione di animali in difficoltà. Si tratta quindi di un evento che porta con sé un importante scopo benefico.

L’ingresso è gratuito. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare.

“L'appuntamento con 'Ballando sotto le stelle' - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale - è ormai atteso da tutta la comunità e rappresenta un'occasione importante per animare il centro storico e promuovere il talento locale. Inoltre, eventi come questo, con il coinvolgimento di associazioni locali come il centro di recupero animali Country Paradise e realtà come la FA Dance Academy, rafforzano il legame tra cultura, intrattenimento e solidarietà. Sono proprio queste sinergie a rendere una città viva, capace di trasformare ogni evento in un momento di crescita collettiva”.