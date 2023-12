Torna anche quest’anno Babbo Natale a Barbanella

Grosseto: Domenica 17 dicembre dalle 10 di mattina, in via De Amicis n.11 sono previste tante sorprese per i bambini. Il Comitato Festeggiamenti Barbanella organizza, come da tradizione, una giornata per festeggiare insieme il periodo natalizio, non mancherà Babbo Natale che distribuirà caramelle ai più piccoli, il trucca bimbi offerto dalla Croce Rossa, il Vespa club Grosseto e infine l’esibizione dell’orchestra filarmonica Città di Grosseto.



foto di archivio