Follonica: Torna alla vittoria il Gruppo Crosa Service Follonica Basket espugnando il campo della Dinamo Basket Rosignano. I padroni di casa, squadra ben allenata, con una precisa fisionomia di gioco e una buona fisicità, riesce inizialmente a tenere a bada gli azzurri che nelle prime battute dell'incontro appaiono un po' contratti, forse per una serenità messa in discussione dopo le ultime 2 sconfitte, inoltre, un reparto “lunghi” ai minimi termini per i numerosi infortuni, non facilita le cose.

L'equilibrio però dura poco, con i minuti che passano Follonica trova fluidità e continuità di gioco su entrambi i lati del campo, prendendo sempre più fiducia dai recuperi consentiti dagli efficaci meccanismi difensivi e dai canestri “facili” che ne conseguono. Rosignano accusa il colpo e soffre pagando il prezzo anche di un numero non trascurabile di palle perse. Si arriva così all'intervallo con Follonica in palla e con il punteggio attestato su un rassicurante +14 (24-38).

Al ritorno in campo accade l'inatteso, l'inerzia della partita si sovverte completamente, Follonica probabilmente riparte pensando poco concentrata pensando che i giochi siano ormai chiusi, ma così non è, Rosignano ne approfitta e piazza un parziale di 11-0 che in un lampo rimette tutto in discussione. Un provvidenziale time-out di Vichi stoppa l'emorragia di punti e rimette sui giusti binari gli azzurri che da quel momento mantengono la rotta verso la vittoria con una gestione di gara in pieno controllo. Gli ultimi 5 minuti, nonostante il pressing a tutto campo di Rosignano, Follonica riesce a mantenere il sangue freddo e ad amministrare la gara con consapevolezza ed efficacia, mantenendo un vantaggio che non scende mai sotto la doppia cifra, fino al 52-68 finale.

Ottimo l'arbitraggio di Liverani da Livorno. Il Gruppo Crosa Service con questa vittoria arriva alla pausa delle festività natalizie in seconda posizione in classifica e la consapevolezza di avere i mezzi per fare bene nel prosieguo del campionato.

Photo by Marcello Ranieri