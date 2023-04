Torna all'Isola d’Elba l’Iron Tour Cross Triathlon MTB 2023

Da sabato 15 a martedì 18 aprile gli atleti del triathlon potranno sfidare i propri limiti all’Iron Tour Cross MTB 2023 nella suggestiva cornice dell’isola



Isola d’Elba: L’uomo e la natura, i suoi limiti e il mare: sono questi alcuni dei protagonisti che stanno per tornare sull’isola d’Elba in occasione dell’ottava edizione dell’Iron Tour Cross Triathlon MTB Completo 2023, l’unico triathlon off road a tappe sul territorio italiano, con 4 giorni in 4 differenti comuni dell’isola (Capoliveri, Porto Azzurro, Lacona e Lido di Capoliveri). L’appuntamento ritorna da sabato 15 a martedì 18 aprile e si presenta come una vera opportunità per coloro che gareggiano o che accompagnano atleti e dilettanti per vivere un’esperienza sportiva adrenalinica immersi nei paesaggi suggestivi tra la Baia di Pareti a Capoliveri e i vivaci percorsi di Porto Azzurro.





La prima tappa, dedicata alle Prove di Campionato Italiano Cross Country, prevede la partenza da Capoliveri la mattina di sabato 15 aprile con una gara di nuoto dalla spiaggia di Pareti per proseguire con un MTB e concludersi con una trail run. Il secondo giorno, il 16 aprile, sarà la volta della 2° Tappa Triathlon sprint MTB di Porto Azzurro con partenza in acqua dalla Baia di Barbarossa per proseguire il percorso in biciletta, tra i single-track delle colline circostanti, sempre incorniciati dalle bellezze del paesaggio, e concludere con il trial run. Il 3° percorso, lunedì 17 aprile, è la Tappa Triathlon sprint MTB di Lacona (Capoliveri) caratterizzata dal triplo percorso, ma con protagonista il promontorio di Capo di Stella da cui poter ammirare lo spettacolo del mare e regalare un’emozione alla vista. L’ultima tappa in programma per martedì 18 aprile è il Triathlon sprint MTB al Lido di Capoliveri con lo stesso percorso a tre ma caratterizzato da un giro più impegnativo tra i single-track delle colline circostanti immancabilmente vista mare.





L'edizione 2023 dell'Iron Tour Cross Triathlon MTB conferma ancora una volta la forte vocazione sportiva dell'isola, che spinge diversi atleti a provare a superare i propri limiti in un contesto paesaggistico unico nel suo genere.