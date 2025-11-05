Torna a Grosseto la “Fiera del disco e del fumetto” all’Aurelia Antica

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre il centro commerciale ospita più di venti espositori

Grosseto: Da venerdì 7 a domenica 9 novembre, Aurelia Antica Shopping Center ospita una nuova edizione della “Fiera del disco e del fumetto”, l’appuntamento più atteso da collezionisti, appassionati e curiosi. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione “Fumetti e dintorni”, da anni partner del centro commerciale.

Per tre giorni, la galleria commerciale di via Aurelia Antica 46 a Grosseto, si trasformerà in un grande spazio dedicato alla cultura pop: oltre 20 espositori provenienti da tutta Italia porteranno dischi in vinile, cd, fumetti, carte da collezione, memorabilia e Subbuteo, offrendo al pubblico la possibilità di trovare pezzi rari, curiosità e oggetti da collezione unici. L’ingresso alla fiera è libero.

«Siamo felici di ospitare ancora una volta un evento così amato, che unisce più generazioni nel segno della passione e della cultura popolare – dichiarano dalla direzione di Aurelia Antica –. La Fiera del disco e del fumetto rappresenta un momento di grande vivacità per la nostra galleria, che continua a essere un punto di riferimento per il territorio non solo per lo shopping, ma anche per il tempo libero e l’intrattenimento».



