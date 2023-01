Torna a Follonica una gara ufficiale di Atletica Leggera

Follonica: Sabato 14 gennaio torna a Follonica una gara ufficiale FIDAL di Atletica Leggera: i Campionati Provinciali di Cross, sia di società che individuali, per le categorie Ragazzi/Ragazze e Cadetti/Cadette. Ritrovo alle ore 14.20 presso il Parco Centrale. La manifestazione partirà con la seconda tappa delle Miniolimpiadi riservate alla categoria esordienti maschili e femminili. Dalle ore 15:25 inizierà il campionato provinciale.



L’Atletica Follonica sarà quindi la società organizzatrice. Per questo importante riconoscimento si ringrazia il comitato provinciale Fidal e il presidente Fabrizio Pezzuto, il Comune di Follonica per il patrocinio, European Community of Sport 2023-Maremma Toscana Area Nord, e gli sponsor: Assicoop Toscana, Avis, Bagni Miramare, Carrozzeria Erre Emme di Carli e Petrucci.