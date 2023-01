Torna a febbraio il corso di oreficeria: lezioni a Grosseto targate Confcommercio

L’associazione comunica che sono rimasti gli ultimi posti disponibili



Grosseto: A grande richiesta torna il corso di oreficeria targato Confcommercio Grosseto. Le lezioni inizieranno tra pochissimo, nel mese di febbraio.

Finalizzato a fornire conoscenze teoriche e pratiche del settore, il corso principale è di 150 ore, e la docenza è come sempre affidata ad esperti orafi-gioiellieri.

Si spazierà dalla progettazione e realizzazione degli elementi di base del gioiello, elaborazione bozzetti e disegni, ma anche pianificazione ed organizzazione delle fasi del processo delle lavorazioni artistiche; ed ancora: incisione decorativa della superficie della lastra o dell'oggetto orafo, tecnica del traforo, produzione di semilavorati in metalli preziosi, lavorazione a sbalzo e a cesello, rifinitura e lucidatura, elementi di gemmologia.

Le lezioni si terranno nelle aule-laboratorio di via Tevere 17.

Le iscrizioni sono aperte e l’associazione fa sapere che sono disponibili gli ultimi posti.

Torniamo indietro nella memoria, a qualche anno fa, quando “un’idea bellissima ma molto ambiziosa” divenne realtà.

Era luglio 2019 quando la Confcommercio presentò il primo corso di oreficeria a Grosseto.

Un’idea nata all’interno dell’associazione dove i gioiellieri hanno trovato “casa”, essendo “all’epoca” oltretutto da poco ricostituito il sindacato di categoria in rappresentanza del settore.

Si tratta di Federpreziosi, presieduto da Alessandra Merli.

“L’obiettivo di dare vita ad un corso di formazione in oreficeria – racconta Merli - nacque proprio dall’esigenza espressa dagli imprenditori del settore di avere un ricambio generazionale in negozio, dal bisogno di avere dei professionisti da mettere a lavoro nella nostra città. Poi abbiamo avuto modo di portare il nostro progetto nelle scuole superiori, ed è stata una vera opportunità per far conoscere ai più giovani questo bellissimo mestiere, dove servono tecnica, creatività e precisione. E devo ammettere che diversi ragazzi si sono innamorati dell’arte orafa proprio grazie a noi. Ormai sono diversi anni che riproponiamo questo corso e i risultati raggiunti, misurati anche e soprattutto in termini di riscontro occupazionale, sono ottimi”.

Per ricevere maggiori informazioni sul corso di oreficeria e per iscrizioni scrivere una e-mail a formazione@confcommerciogrosseto.it oppure chiamare la Confcommercio di Grosseto al numero 0564 470111.