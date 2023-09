Torna 46 anni dopo l’Arcipelagata storica nel mare dell’Argentario

Monte Argentario: Si, sabato prossimo 9 settembre dopo 46 anni tante imbarcazioni yachting e di nautica sociale da Porto Santo e da Porto Ercole navigheranno insieme per l’ “Arcipelagata storica”, raggiungendo il punto di affondamento della Costa Concordia all’Isola del Giglio e ricordando marinarescamente i defunti della tragedia per poi fare ritorno al Promontorio negli approdi di partenza. La partecipazione a questa importante Festa del Mare è aperta a tutti, con un minimo contributo per la raccolta fondi della ormai nota associazione con nobili fini “Ghiga per la Ricerca” presieduta da Giampiero Scotto, grande uomo di mare che sostiene continuamente la lotta contro il cancro dell’AIRC e che aveva organizzato la precedente Arcipelagata nel 1976 con grande successo.







Il programma di partecipazione prevede che entro le ore 9.30 di sabato 9 settembre, le imbarcazioni dovranno trovarsi rispettivamente fuori dai porti di partenza, quello di Porto Santo Stefano o quello di Porto Ercole per seguire l’imbarcazione capo convoglio, la quale sarà contraddistinta da un guidone dell’associazione organizzatrice dell’evento. Le imbarcazioni con partenza da Porto Santo Stefano seguiranno l’imbarcazione capo convoglio con velocità di circa nodi 2,5, incominciando a circumnavigare il promontorio dell’Argentario, fino alla punta di Capo d’Uomo. Le imbarcazioni con partenza da Porto Ercole seguiranno il capo convoglio sempre cominciando a circumnavigare il promontorio, ugualmente fino a Capo d’uomo. I due convogli così giunti a Capo d’Uomo seguiranno un ulteriore capo convoglio che alla velocità di 4 nodi, farà rotta per l’isola del Giglio verso le Renelle il punto di affondamento della Concordia, dove sarà posta una boa. I capo convogli si disporranno lateralmente a Sx e a Dx della tratta diretta all’isola del Giglio per prestare la dovuta assistenza. Giunti alla boa il capo convoglio virerà lasciandosi la stessa sulla dritta ritornando sulla rotta opposta e così dovranno fare tutte le imbarcazioni al seguito, ogni imbarcazione al momento della virata in boa, dovrà attivarsi a suonare con qualsiasi apparato e strumento in memoria delle vittime del naufragio. Dopo la virata le imbarcazioni seguiranno sempre il capo convoglio fino a capo d’uomo, qui troveranno i precedenti capi convoglio che guideranno le imbarcazioni nei relativi porti di partenza di Porto Santo Stefano e di Porto Ercole. Totale percorso da compiere andata e ritorno 26 miglia per le imbarcazioni in partenza da Porto Santo Stefano e 32 miglia per quelle da Porto Ercole, durata della manifestazione 8 ore circa, le 17.30 circa previsto rientro nei rispettivi porti.

L'importante evento marinaresco si concluderà alle ore 20.30 con la cerimonia di ringraziamento e relativo buffet aperto alle autorità, agli equipaggi e amici presso la Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano. Artemare Club seguirà tutta l’Arcipelagata documentando per i media nazionali e locali, altri sponsor tecnici sono la Proloco di Porto Santo Stefano, l’Associazione Marittimi Argentario, Solari antincendio e sicurezza navale, l’antico forno La Schiaccia, la lavanderia industriale Picchianti Srl. Sostenitori sono il Porto Turistico Domiziano, Boma, Yacht Club Santo Stefano, Cantiere Navale dell’Argentario, G Marini, Agemar Metrano srl, MareGiglio, Associazione Amici del Guzzo Onlus, Nautica Services Santa liberata, Cidonio, Diportisti Porto Ercole, Roberto Pescheria, Agenzia Palombo snc, Associazione Diportisti Orbetello, Circolo Velico e Canottieri Porto Santo Stefano, Power Boat Service e Zeurino Yacht Wear.

Mare calmo e venti leggeri il 9 settembre e' l'augurio per tutte le imbarcazioni partecipanti da parte di Artemare Club!