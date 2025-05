Tommaso Mattei finisher alla Seven Serpents 2025: un’impresa estrema oltre i limiti

Dopo 850 km e 16.000 metri di dislivello da Lubiana a Trieste, l’atleta grossetano del Cykeln Team chiude la Seven Serpents in meno di quattro giorni, affrontando da solo una delle gare di bikepacking più dure d’Europa.

Grosseto: Dopo 3 giorni, 20 ore e 23 minuti di pedalate ininterrotte, Tommaso Mattei ha tagliato il traguardo della Seven Serpents 2025, conquistando la 30ª posizione assoluta in una delle gare di bikepacking più dure d’Europa. Un risultato straordinario per l’atleta toscano del Cykeln Cycling Team, che ha affrontato 850 km e 16.000 metri di dislivello da Lubiana a Trieste, attraversando Slovenia, Croazia e Italia su terreni sterrati, sentieri impervi e tratti costieri mozzafiato.

Una sfida estrema, un viaggio oltre i limiti

La Seven Serpents è una gara non supportata: ogni partecipante deve essere completamente autosufficiente, affrontando condizioni meteo variabili, tratti di "hike-a-bike" e attraversamenti in traghetto per raggiungere le isole croate. Tommaso ha iniziato la sua avventura il 18 maggio, coprendo 180 km nel primo giorno, nonostante pioggia e salite impegnative. Il secondo giorno lo ha visto approdare sull’isola di Krk al km 392, mantenendo alto lo spirito nonostante la fatica crescente. E durante il quarto giorno fatto ancora di fatica e sudore si è avvicinato alla meta, conquistata poi con grande regolarità guadagnando quasi 20 posizioni nelle ultime 24h.

Dall’atletica al gravel: la rinascita di un atleta

Nato a Grosseto nel 1979 e residente a Monsummano, Mattei vanta un passato da atleta nel lancio del disco, con un record personale di 57,10 m e un titolo italiano U23. Dopo la carriera nell’atletica, ha scoperto la passione per il ciclismo, partecipando a eventi come il Tuscany Trail e la Traka.

Un traguardo che vale più di una medaglia

L’arrivo a Trieste non è stato solo la fine di una gara, ma il coronamento di un percorso personale fatto di resilienza, passione e spirito d’avventura. Per rivivere l’impresa di Tommaso Mattei, è possibile vedere qualche breve video del suo viaggio sulla pagina YouTube del Cykeln Team

Uno dei video: https://youtube.com/shorts/2pOEJkPyFTU