Tommaso Mattei conclude la Badlands 2025: tre giorni di resistenza e passione nel cuore dell’ultracycling

Tommaso Mattei, atleta del Cykeln Team ed ex nazionale di lancio del disco, ha concluso la Badlands 2025, una delle gare di ultracycling più dure al mondo.

Firenze: “Ogni pedalata è stata una sfida, ma anche un’emozione che non dimenticherò mai.” Con queste parole il toscano Tommaso Mattei ha descritto la propria avventura alla Badlands 2025, considerata una delle gare di ultracycling più dure e affascinanti al mondo.

La competizione, caratterizzata da percorsi tecnici, sterrati impegnativi e condizioni estreme, ha visto l’atleta del Cykeln Team impegnato per tre giorni consecutivi, con un totale di 8 ore e 49 minuti in sella e oltre 16.000 metri di dislivello superati. Mattei ha concluso la prova in 80ª posizione, confermando la propria determinazione, la preparazione atletica e la capacità di affrontare la fatica con lucidità e coraggio.

Tra i momenti più significativi del suo percorso, la lunga traversata dei deserti andalusi e la scalata notturna alla Sierra Nevada: un’esperienza che Tommaso ha raccontato con emozione, ricordando il silenzio e le stelle come compagne di viaggio in una delle fasi più dure e suggestive della gara.

Non sono mancati, tuttavia, episodi che hanno lasciato un segno profondo. Il ciclista francese Victor Bosoni ha denunciato il ritrovamento di rifiuti abbandonati in giro e persino di pillole di Tramadol, sostanza vietata dall’Agenzia mondiale antidoping, lungo la salita verso El Romeral. Una situazione che ha colpito anche Tommaso, da sempre convinto sostenitore di un ciclismo fondato sul rispetto dell’ambiente, degli avversari e del proprio corpo.

Ex atleta della nazionale italiana di lancio del disco, Tommaso porta con sé un messaggio forte: competere con passione e determinazione, senza oltrepassare i limiti dell’etica. La sua partecipazione alla Badlands 2025 è stata non solo un traguardo sportivo di grande valore, ma anche una testimonianza di integrità e resilienza, capace di ispirare appassionati e atleti di ogni disciplina.







