Tommaso Giusti regala il primo punto al Carrefour Alice sulla pista di Camaiore

Grosseto: Trascinato dal giovanissimo Tommaso Giusti, autore di tripletta, il Carrefour Alice porta a casa il primo punto della stagione di serie B dalla trasferta di Camaiore.

I ragazzi di Fabio Bellan, avanti dopo appena 70 secondi con Leonardo Ciupi, hanno sofferto la vivacità della Rotellistica che all’11’ ha iniziato una rimonta che le ha permesso di andare sopra per 3-1, prima della rete di Riccardo Bruzzi, che ha mandato le squadre al riposo sul 3-2. Raffaelli, una tripletta anche per lui, ha portato Camaiore sul 4-2, ma i biancorossi hanno continuato a crederci. Ciupi, che ha firmato una doppietta, ha accorciato, mentre Giusti ha siglato il 4-4. Raffaelli e Gemignani con un bel colpo di coda hanno riportato i locali sopra di due lunghezze. La Rotellistica Camaiore non aveva però fatto i conti con il quindicenne Giusti, che ha segnato il 6-5 al 12 e ha pareggiato al 20’. A 1’52 dalla fine il Grosseto ha avuto anche la possibilità di portare a casa i tre punti, ma il capitano Riccardo Bruzzi non è riuscito a trasformare la punizione di prima.



Un risultato, quello ottenuto in Versilia, che fa comunque morale in vista del confronto di domenica prossima in via Mercurio contro il Cgc Viareggio.





Rotellistica Camaiore-Carrefour Alice Rh Grosseto 6-6

ROTELLISTICA CAMAIORE: Limena, Iacopi; Facchini, Raffaelli, Larini, Bellè, Gemignani, Bianchi, Farioli, Elia Casini. All. Riccardo Bianchi.

CARREFOUR ALICE GROSSETO: Del Viva; Filippeschi, Bruzzi, Giusti, Dario Casini, Ciupi, Montomoli. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Luca Lossi.

RETI: nel p.t. 1’10 Ciupi, 10’18 Facchini, 11’24 Raffaelli, 17’03 Bianchi, 20’13 Bruzzi; nel s.t. 2’35 Raffaelli, 5’05 Ciupi, 7’34 Giusti, 12’13 Raffaelli, 13’25 Gemignani, 11’23 Giusti, 19’29 Giusti.

I risultati della seconda giornata: Startit Prato-Orlando Versilia Forte 21-4 (7 reti Alberto Capuano, 6 Baldesi), Blue Castiglione-Pumas Viareggio 7-1, Rotellistica Camaiore-Carrefour Grosseto 6-6.

Classifica: Prato e Castiglione 6; CGC Viareggio 3; Camaiore, Grosseto 1; Pumas Viareggio e Versilia Forte 0.