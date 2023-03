Tirreno Adriatico: i ringraziamenti del sindaco Andrea Benini

All'evento hanno contribuito molte realtà. Una vetrina importante che ha portato in città, fuori dalla stagione estiva, un evento di carattere internazionale.



Follonica: La carovana della Tirreno Adriatico è partita ieri mattina da piazza XXV Aprile per raggiungere Foligno, quarta tappa della corsa dei Due Mari. Per due giorni Follonica è stata protagonista della grande competizione. Una vetrina importante che ha portato in città, fuori dalla stagione estiva, un evento di carattere internazionale.

«Se questi due giorni sono stati organizzati nel migliore dei modi, è grazie alla sinergia che si è creata durante questi mesi che hanno preceduto l'evento – commenta il sindaco Andrea Benini – Sono tante le realtà che hanno collaborato per portare a Follonica la Tirreno Adriatico. Per questo motivo voglio ringraziare il comitato tappa e Aldo Pacini per l'impegno, l'associazione Free Bike, l'Impero e gli Amici delle due ruote, gli uffici comunali e la municipale. Un grazie anche alle forze dell'ordine e alle associazioni di volontariato che hanno messo a disposizione le loro forze e tutti e tutte coloro che hanno allestito il pranzo alla Fonderia Uno, mettendo in mostra alcune eccellenze del nostro territorio. E un grazie, ovviamente, a Rcs, con cui abbiamo già iniziato a parlare in modo da consolidare il rapporto e valutare possibili eventi per il 2024. La Tirreno Adriatico, come tutti i grandi eventi sportivi, non è solo una grande competizione sportiva ma può rappresentare anche una vetrina per Follonica e per il territorio».

E il sindaco conclude: «Lo sforzo che stiamo facendo, in una logica di programmazione, è di far sì che Follonica possa essere animata tutto l'anno. Di fianco aeventi culturali o della tradizione, come il Carnevale, gli eventi sportivi possono rappresentare un volano importante. E già i fatti ce lo stanno confermando».





(foto Francesco Babboni)