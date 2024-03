Tirreno-Adriatico 2024: alla conquista dei Due Mari

Lido di Camaiore: Tutto pronto per la 59esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, 7 tappe, dal 4 al 10 marzo, per una sfida che vede al via alcuni dei più forti corridori nel panorama mondiale. Il percorso è variegato e, in una settimana, offre opportunità ad ogni tipologia di corridore, dai cronomen ai velocisti, passando per i finisseurs fino agli scalatori, con un arrivo in salita ai 1088 metri di Monte Petrano.



Si comincia oggi con una cronometro individuale di 10km a Lido di Camaiore.

Il primo corridore a partire sarà Alex Tolio (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) alle 12.35. L'ultimo corridore a partire sarà Mark Stewart (Corratec Vini Fantini) alle 15.29. La gara sarà anticipata da una prova contro il tempo riservata alla categoria juniores che partirà alle 9.45 con la partecipazione di 46 corridori e da una prova che coinvolgerà 10 atleti paralimpici della Nazionale Italiana.

Tra i principali pretendenti alla conquista del Tridente di Nettuno ci sono Jonas Vingegaard (2° nel 2022), Tao Geoghegan Hart (3° nel 2023), Jai Hindley (5° nel 2022), Lennard Kämna (4° nel 2023), Enric Mas (6° nel 2023), Richard Carapaz (vincitore al Tour Colombia a inizio stagione), Juan Ayuso (vincitore della Faun-Ardèche Classic), e Ben O'Connor (2° in classifica generale e vincitore di tappa all'UAE Tour).

Tra i grandi nomi al via, per citarne alcuni, ci sono anche Filippo Ganna, Tim Merlier, Jasper Philipsen, Jonathan Milan, Caleb Ewan, Julian Alaphilippe, Thomas Pidcock, Biniam Girmay, Mark Cavendish, Ben Healy, Alberto Bettiol, Romain Bardet e Chris Froome.

MaremmaNews seguirà le tappe maremmane con il fotografo Francesco Babboni.