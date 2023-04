Tirrenica: Rossi (FDI): “Anas riferirà Commissione Infrastrutture motivi su ritardi"

Roma: “Dopo che ho consegnato al viceministro Galeazzo Bignami nel mese di novembre il “Libro bianco” sullo stato delle infrastrutture in Toscana stilato da Unioncamere, ho chiesto e ottenuto che Anas venga a riferire in Commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera dei Deputati, per riferire sul corridoio Tirrenico”, afferma il Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana e componente VIII^ Commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera dei Deputati.



"Il Ministero ha preso atto degli atavici ritardi legati alla procedura di subentro di Anas con Sat nella realizzazione del corridoio Tirrenico, il tratto incompiuto che va da San Piero a Palazzi in provincia di Livorno fino a Tarquinia. Questo è un primo passaggio fortemente voluto dal partito e da tutti i maremmani che spero troverà un nuovo inizio il prossimo giovedì 13 aprile”, conclude il Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana e componente VIII^ Commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera dei Deputati.