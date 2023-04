Tiro con l'arco paralimpico, Grosseto pronto ad accogliere competizioni nazionali

Grosseto: Continua l’impegno dell'Amministrazione comunale a sostegno di persone con disabilità, della loro inclusione e fruizione degli spazi cittadini. I ragazzi disabili avranno presto l'opportunità di partecipare a competizioni di tiro con l'arco a livello nazionale anche in città.



In questo senso, il Comune di Grosseto ha ottenuto, tramite il Coeso Società per la Salute, un contributo di 80 mila euro da parte dalla Regione Toscana da destinare all'Impianto Sportivo di tiro con l'arco in via Lago di Varano. L'intervento, per un totale di 120 mila euro, prevede l'ampliamento del campo, tramite l'abbattimento delle barriere architettoniche e la successiva realizzazione di una nuova passerella.

“Praticare sport è un diritto di tutti – commentano l'assessore al Sociale Sara Minozzi e l'assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Ginanneschi – La nostra città potrà finalmente ospitare competizioni paralimpiche. Un progetto importante che oltre a portare sul territorio numerosi atleti con i loro team e ad avere un notevole risvolto economico, testimonia ancora una volta quanto Grosseto sia inclusiva”.

Sulla questione, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, esprime grande soddisfazione e il massimo impegno per un rapido avvio dei lavori.