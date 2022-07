“Tipici da Spiaggia”, al Tibidabo Beach di Tarquinia Lido

Il 30 luglio e il 27 agosto, allo stabilimento balneare, una due giorni per far conoscere le eccellenze del territorio



Tarquinia: “Tipici da Spiaggia”, la rassegna organizzata dal Sindacato Italiano Balneari (SIB) dedicata alla cultura enogastronomica torna in riva al mare per la terza edizione e farà tappa anche a Tarquinia Lido. Il 30 luglio e il 27 agosto allo stabilimento balneare Tibidabo Beach.

“Con questa iniziativa intendiamo ancora una volta sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante ruolo sociale ed economico che ricoprono gli stabilimenti balneari – afferma Marzia Marzoli, presidente SIB Tarquinia -, salvaguardando la peculiarità del turismo balneare italiano, la sua tradizione e, soprattutto, quella specificità e quei servizi che attirano ogni anno milioni di turisti stranieri nel nostro Paese”. Sarà un trionfo di cibo e sapori dove si potranno degustare vino, olio, formaggi, frutta, verdure e altre eccellenze alimentari del territorio tarquiniese. “Mare e cibo sono un binomio perfetto – prosegue Marzoli -. Alle eccellenze agroalimentari associamo la qualità dei servizi della balneazione attrezzata italiana, che costituisce una parte importante di quel ‘Made in Italy’, che è un modo di vivere, mangiare e fare vacanza, apprezzato e, spesso, invidiato e imitato in tutto il mondo”.

La manifestazione, che viene realizzata in tutto il territorio nazionale, ha infatti l’obiettivo di associare il territorio della vacanza ai prodotti tipici, valorizzando e promuovendo le eccellenze agroalimentari e i litorali. “L’abbinamento agricoltura e turismo balneare – conclude la presidente del SIB Tarquinia – è una delle strade da seguire per essere competitivi a livello internazionale. La nostra città, in questo ambito, può e deve recitare un ruolo da protagonista”.