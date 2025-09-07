Ticket e prestazioni in Pronto soccorso: nuove procedure e chiarimenti dalla Asl Toscana sud est

L’obiettivo è favorire un utilizzo consapevole del servizio e ridurre gli accessi impropri

Grosseto: Le procedure aziendali della Asl Toscana sud est garantiscono la corretta riscossione dei pagamenti dovuti per le prestazioni erogate in Pronto soccorso, nel pieno rispetto delle normative vigenti e con la massima trasparenza verso gli utenti. Il servizio rappresenta un punto cardine dell’assistenza sanitaria, accessibile a tutti, italiani e stranieri, e assicura interventi immediati per le urgenze, sempre gratuiti. Per gli accessi non urgenti – considerati impropri e potenzialmente fonte di difficoltà organizzative ed economiche – è richiesto il pagamento di un ticket, applicato successivamente alla prestazione erogata e secondo quanto previsto dalle norme.

La Asl Toscana sud est precisa quindi le condizioni di pagamento previste per le prestazioni rese in ambito di emergenza-urgenza:

- L’assistenza è gratuita per tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale (SSN) e per i cittadini dell’Unione europea muniti di Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) in caso di accessi con codici di urgenza 1, 2 o 3 (gli ex codici rosso, giallo e verde)

- Per i codici di minore gravità, 4 e 5 (ex bianchi e azzurri), è previsto il pagamento di un ticket compreso tra 25 e 50 euro, salvo i casi di esenzione (ad esempio disoccupati, minori, donne in gravidanza, persone con patologie croniche, ultra65enni con reddito sotto una determinata soglia).







